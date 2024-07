BPＭ 銀行透過採用 iMAL 商業智能進一步加強與 Azentio Software 的合作關係

銀行將運用先進分析來加強 決策、客戶服務和伊斯蘭法規遵循

新加坡2024年6月27日 /美通社/ -- 一間專門從事 BFSI 領域的領先點對點軟件公司 Azentio Software(「Azentio」)宣布,毛里塔尼亞最大的金融機構之一 Banque Populaire de Mauritanie(「BPM」)現正與 iMAL Azentio Software (BI) 合作,這是一個戰略性的 iMAL 商業智能 BI 平台,讓銀行能夠更快作出更有效的決策。這解決方案的先進分析,將協助 BPM 簡化其數據管理流程,得出有價值和相關的見解,以實現數據驅動的業務成果。

BPM 的持續增長對於銀行能夠有效處理多種機會的能力,例如評估高利潤收入來源、持續創新伊斯蘭銀行產品、減少客戶流失、改善以客戶為中心,以及善用高增長機會。數據洞察將使 BPM 快速輕鬆地訪問對其成功至關重要的基本數據,並將為銀行提供實時見解,同時顯著改善分析,儲存和數據收集。

iMAL BI 提供各種自訂的互動式報表、儀表板和資料視覺化選項,以識別趨勢、模式和見解,以採取有效行動,主動出擊。BPM 可望全面了解來自多個平台和跨部門的數據,促進組織內部的協作和快速溝通。

BPM 自 2012 年首次將業務擴展至普遍銀行業務以來,一直在使用領先業界的伊斯蘭核心銀行平台 iMAL。此平台一直推動 BPM 的增長軌跡,幫助 IBM 快速發展並提供創新的產品和服務,以滿足不斷變化的客戶需求,同時確保銀行符合伊斯蘭教義價值。

BPM 行政總裁 Limam Ebnou 表示 :「BPM 一直致力於在我們的市場和客戶中保持領先地位。多年來,Azentio 的領域專業知識和業務專業知識,無疑是實現這目標的因素,我們很自豪能繼續發展和加強與 Azentio 的關係。我們選擇 iMAL BI,因為我們看到它具有複雜的數據挖掘、基準測試、分析和視覺化功能,為我們的團隊提供所需的數據,使團隊能夠快速作出決策,推動真正的變革。」

Azentio 行政總裁 Sanjay Singh 表示:「我們對與毛里塔尼亞領先的伊斯蘭銀行長期合作感到自豪。BPM 透過重新構思其業務、技術和營運模式的方法,成功改變當地的銀行業務部門。憑藉 iMAL BI,我們的目標是幫助他們使用正確的工具,在正確的時間接達正確的數據,以有效地重塑業務並推動成長,同時提高營運效率。此平台將為 BPM 提供最先進的問題解決能力,減少低效流程,加強客戶參與實踐。」

Azentio Software 簡介

Azentio 為亞太地區、中東、非洲和印度的銀行、金融服務供應商和保險公司提供關鍵任務軟件產品,同時亦向中端市場企業提供 ERP 解決方案。公司的旗艦平台包括 Azentio ONEBanking、Azentio ONECapitalMarkets、Azentio ONEInsurance,以及 Azentio ONEERP。軟件平台提供的靈活性,讓多個應用程式能夠使用單一資料來源,並為客戶提供工作流程、分析、文件管理和靈活的整合機制。Azentio Software Private Limited 由 Apax 管理的基金全資擁有。

Banque Populaire de Mauritanie 簡介

Banque Populaire de Mauritanie(「BPM」)總部位於毛里塔尼亞努阿克肖特,是一間伊斯蘭銀行,為個人、專業人士和企業提供存款、融資和參與投資方面的創新產品和服務。銀行於 1998 年成立為金融信用機構,並於 2012 年轉型為萬用銀行。如今,公司規模急速擴大,分行遍布全國大部分主要城市,僅努瓦克肖特的分行就有 20 間。

SOURCE Azentio Software Pvt Ltd