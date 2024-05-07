BRI發出強勢信號：在股價回調時啟動回購

印尼雅加達2024年5月7日 /美通社/ -- 印尼人民銀行(PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)(IDX: BBRI)宣佈啟動BBRI股票回購程序。這一戰略舉措旨在應對2024年第一季度財務報告發佈後BBRI股價的大幅調整。該回購計劃已於2023年3月13日在年度股東大會(AGM)上獲准通過，允許BBRI在AGM批准之日起的18個月內回購價值不超過1.5萬億印尼盧比的BBRI股票。

BRI總裁主任Sunarso強調，回購的目的是為了彰顯公司的實力遠超市場預期。同時，BRI的財務總監Viviana Dyah Ayu R.K.也指出，即使短期內可能需要進行一些微調，管理層仍會專注於公司的長期發展和健康。她進一步表示：「對於長期股東而言，我們當前進行的改進和優化措施必將為他們帶來更為豐厚的回報。」