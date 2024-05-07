BRI發出強勢信號：在股價回調時啟動回購

07 5月, 2024, 10:23 CST
印尼雅加達2024年5月7日 /美通社/ -- 印尼人民銀行(PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk)(IDX: BBRI)宣佈啟動BBRI股票回購程序。這一戰略舉措旨在應對2024年第一季度財務報告發佈後BBRI股價的大幅調整。該回購計劃已於2023年3月13日在年度股東大會(AGM)上獲准通過，允許BBRI在AGM批准之日起的18個月內回購價值不超過1.5萬億印尼盧比的BBRI股票。
BRI總裁主任Sunarso強調，回購的目的是為了彰顯公司的實力遠超市場預期。同時，BRI的財務總監Viviana Dyah Ayu R.K.也指出，即使短期內可能需要進行一些微調，管理層仍會專注於公司的長期發展和健康。她進一步表示：「對於長期股東而言，我們當前進行的改進和優化措施必將為他們帶來更為豐厚的回報。」
在全球經濟和地緣政治環境面臨嚴峻挑戰的情況下，BRI的業績仍然亮眼，實現了利潤的正增長。Sunarso在週四（4月25日）於雅加達舉行的2024年第一季度財務業績新聞發佈會上透露，截至2024年第一季度末，BRI的合併利潤達到15.98萬億印尼盧比。
截至2024年3月，BRI已成功發放貸款共計1308.65萬億印尼盧比，同比增長10.89%，實現兩位數的增長。在這些貸款中，83.25%（1089.41萬億印尼盧比）分配給了中小微企業(MSME)。Sunarso解釋道：「鑒於中微小企業創造了約97%的就業機會，占印尼國內生產總值的61%左右，BRI認為，持續增強中微小企業的能力有助於提高國家經濟的抗風險能力。」
兩位數的貸款增長推動了公司資產的擴張，BRI的總資產達到1989.07萬億印尼盧比，同比增長9.11%。Sunarso總結道：「隨著2024年前三個月的積極表現，BRI對可持續增長持樂觀態度，在不斷變化的全球經濟和地緣政治格局中，優先考慮審慎的銀行業務原則和有效的風險管理。BRI將重點關注國內挑戰，特別是增強中微小企業的能力。」
欲瞭解BRI的更多信息，請訪問：www.bri.co.id
SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
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