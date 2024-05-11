BRI公布強勁的第一季度利潤，分析師給予「買入」建議

Sucor Securities分析師Edward Lowis報告稱，BBRI的淨利潤和收入強勁，由於信貸增長強勁，淨利息收入增長了16%。Edward建議買入BBRI股票，目標價為6400印尼盧比，並表示：「假設股本回報率為23%，股本成本為12%，2024年我們的目標價相當於賬面價值的2.8倍。」

Ciptadana Securities分析師Erni Marsella Siahaan指出，BBRI的季度淨利潤下降了1.4%，略低於她的預期，但符合全年24%的普遍預期。盡管如此，Erni建議買入，目標價從每股7150印尼盧比下調至7000印尼盧比。

截至2024年3月底，BRI已發放信貸1308.65萬億印尼盧比，同比增長10.89%，其中1089.41萬億印尼盧比（83.25%）分配給MSME（中小微企業）部門。信貸支出的兩位數增長對公司資產的增長產生了積極影響，BRI的資產達到1989.07萬億印尼盧比，同比增長9.11%。

具體而言，BRI的所有貸款領域均同比增長：微型貸款領域增長10.51%至622.61萬億印尼盧比，消費領域增長11.62%至193.96萬億印尼盧比，中小型貸款領域增長8.06%至272.85萬億印尼盧比，企業領域增長15.10%至219.24萬億印尼盧比。

早些時候，BRI總裁Sunarso樂觀地表示，盡管利率很高，但BRI可以實現兩位數的信貸增長，同比增長10-12%。截至2024年第一季度末，BRI的LDR為83.28%，並保持了23.97%的強勁CAR。Sunarso表示：「我們目前沒有流動性問題，仍然充足。我們將繼續保持這種健康的流動性，維持兩位數的信貸增長。」

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)