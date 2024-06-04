BRI在中小微企業融資戰略推動下獲分析師「買入」推薦

通過Pengadaian和PNM，BRI的超微型投資組合正處於增長軌跡，該領域實現了更高的利潤率，並超過了典型的銀行貸款增長。他寫道：「這些子公司的總資產貢獻在2024年第一季度已達到總額的近10%（2020年為6%），而對淨收入的貢獻也增長到總收入的14%（2022年為10%）。

Edward承認在管理BRI的資產質量方面存在挑戰，但預計2024年和2025年的年收入增長率將保持在5%至10%之間。他預計，由於在小額貸款領域的主導地位，BBRI將保持高於平均水平的淨息差和增長。他補充道：「充足的貸款損失覆蓋率和強勁的資本實力將有助於該行應對短期挑戰。」因此，Sucor Securities建議買入BBRI股票，目標價為6400印尼盧比，反映了2024年可持續ROE為23%和權益成本為12%的2.8倍市淨率。

同樣，麥格理(Macquarie)的Jayden Vantarakis對BBRI股票設定了7100印尼盧比的目標價格，而MNC Securities的Victoria Venny則給予「買入」評級，目標價為6300印尼盧比。根據35位分析師的共識數據，彭博社預測12個月的目標價格為6175印尼盧比，其中33位分析師一致推薦「買入」，前景看漲。

BRI財務總監Viviana Dyah Ayu R.K.表示，管理層的重點是確保公司能夠長期發展得更好、更健康，即使需要在短期內進行一些微調。「對於長期股東來說，我們現在所做的改進和提升應該會帶來更大的利益。」

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)