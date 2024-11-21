富衛集團與BRI Life獲INSEAD列入實例教材

富衛集團常務董事Binayak Dutta 表示：「當銀行和保險公司這兩個性質截然不同的機構聯手，利用各自的優勢全面提升客戶的便利性和滿意度時，銀行保險夥伴關係將變得非常強大。我們期待與在INSEAD就讀的未來商業領袖分享我們的經驗和見解。」

印尼人民銀行財務總監Viviana Dyah Ayu R.K表示：「產品、客戶需要和銷售流程的一致性對於滿足我們龐大客戶群的保險需求至關重要。憑藉富衛的數碼保險專業知識和成熟的風險管理能力，和適當的保險管理，我們顯著提升了市場滲透率。我們很高興有機會在INSEAD的MBA課程向新一代的商業領袖分享如何大規模推動普惠金融的成功案例。」

INSEAD 高管教育院長兼亞洲校區院長Sameer Hasija表示：「此合作為學生提供了一個真實案例，讓他們了解如何在印尼這類快速成長的新興市場中策劃、執行和管理策略性投資。案例亦展示了如何通過策略合作和數碼創新為傳統的保險業務模式進行轉型。」

富衛集團通過於BRI Life的44.0%少數股權投資，與印尼人民銀行合作。印尼人民銀行為印尼最大的銀行之一，專注為中小微企業提供服務以支持普惠金融。富衛集團最初於 2021 年 3 月完成收購 BRI Life的29.9%股權。合作兩年後，BRI Life 成為印尼第三大人壽保險公司，並在銀行保險排名第一[1]。

[1] 印尼人壽保險協會

此譯本僅供參考，中英文版本倘出現任何歧異，概以英文版本為準。

關於富衛集團

富衛集團為泛亞洲人壽及健康保險公司，業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千二百萬名客戶提供服務。富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。

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