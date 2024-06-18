BRI躋身《福布斯》全球2000強

《福布斯》雜志撰稿人Hank Tucker表示：「 一年一度的《福布斯》全球企業2000強榜單展現了推動市場前進的全球頂尖公司，以及不斷增長的行業和新興趨勢。 」他補充說：「 今年的榜單揭示了全球市場是如何相互影響的，並強調了人工智能的持續發展態勢，這一點在半導體公司的崛起中得到了充分體現。 」

該榜單涵蓋了截至2024年5月17日的過去12個月的業績數據。BRI以第308名的驕人成績超越了星巴克(Starbucks)、雷諾汽車(Renault)、日產汽車(Nissan Motor)、Uber、沃達豐(Vodafone)、惠普(HP)和軟銀(Softbank)等其他跨國公司。在此期間，BRI報告的收入高達149.5億美元，利潤為36億美元，總資產為1254.5億美元，市值達到465億美元。

在成功克服經濟挑戰的同時，BRI總裁Sunarso對這一成就深感欣慰和自豪：「 國際社會再次肯定了BRI的出色表現，以及我們作為一家具有重大全球影響力的國有企業所發揮的關鍵作用。 」

在業績方面，BRI在2024年第一季度錄得15.98萬億印尼盧比的正利潤增長。此外，BRI還發放了1308.65萬億印尼盧比的貸款，同比增長10.89%。在這些貸款中，83.25%（1089.41萬億印尼盧比）用於中小微企業。

與此同時，BRI的第三方資金增長較快，增幅為12.80%，規模高達1416.21萬億印尼盧比。該公司的總資產也實現了9.11%的增長，達到1989萬億印尼盧比。從資本角度來看，BRI的資本充足率高達23.97%，貸存比(LDR)為83.28%，不良貸款覆蓋率為214.26%。

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)