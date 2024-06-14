BRI領導層增持BBRI股票 對未來業績充滿信心

BRI公司秘書Agustya Hendy Bernadi對此表示：「這些交易純粹出於個人投資目的。」

儘管BBRI股票自年初以來下跌了23%，但該公司仍保持著強勁的增長勢頭。RHB Securities分析師Andrey Wijaya和David Chong在2024年6月11日的研究報告中預測，BBRI股票價格可能會上漲，並表明已充分考慮了相關風險。

BRI的財報顯示，2024年前四個月，BRI的利潤增長最快，同比增長4.5%，居大盤銀行之首。這一增長得益於強勁的貸款增長和有效的信貸成本(CoC)，其中4月份的貸款同比增長12%。分析師Andrey和David在研究報告中著重強調了BBRI的行業領先表現，他們指出：「2024年前四個月的CoC降至3.7%（2024年前三個月則為3.8%），預計全年將降至3%以下。CASA和LDR比率保持穩定。」

2024年前四個月4.5%的利潤增長符合分析師的預期，這一數據相當於全年預測值的28%。鑒於BRI展現出的巨大增長潛力，RHB Securities維持並肯定了對BBRI股票的「買入」建議，目標價為每股6300印尼盧比，同時預測BBRI股票有望實現40%的潛在漲幅，這與公司的優異業績表現保持一致。

此外，基於彭博社的共識預測，33位分析師一致推薦買入BBRI股票。沒有一位分析師建議賣出。所有分析師都堅定地給予「買入」評級。根據彭博社的共識預測，未來12個月，BBRI股票的潛在目標價為每股6105印尼盧比。

近日，麥格理(Macquarie)的分析師Jayden Vantarakis給出了買入建議，目標價為每股6630印尼盧比。此外，Ciptadana Securities的分析師Erni M. Siahaan也給出了買入建議，目標價為每股7000印尼盧比。

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SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)