馬星集團與Bridge Data Centres攜手推出Mah Sing DC Hub@ Southville City

馬星集團已在Southville City預留了150英畝的儲備用地，計劃利用這些土地進一步拓展業務，建設一個領先的數據中心樞紐；規劃容量高達500兆瓦。這將是馬星集團首次涉足數據中心領域，而與 BDC 攜手首先在 17.55 英畝土地上建設規劃容量高達100兆瓦的數據中心僅僅是個開始。馬星集團將 Mah Sing DC Hub@ Southville City 設想爲一個全面的數字基礎設施生態系統，精心設計以滿足人工智能、超大規模、零售和企業服務供應商的需求。這種最先進的設施專爲支持人工智能計算和大規模數據存儲等尖端應用而設計。因此，Mah Sing DC Hub 有望吸引多元化的客戶，包括領先的科技公司、電信巨頭和著名的金融機構。這一戰略舉措彰顯了馬星集團對加強馬來西亞數字基礎設施建設的承諾，進一步推動了該地區的技術創新和經濟增長。

該合作協議由馬星房地產部子公司首席執行員王振榆和BDC總裁范辛越簽署，馬來西亞副首相兼能源轉型與公共事業部長拿督斯裡法迪拉-優素福、馬星集團創辦人兼集團董事經理丹斯裡拿督斯裡梁海金和BDC亞太區解決方案副總裁方國維共同出席簽約儀式。

在首次合作中，馬星集團將提供預留的17.55英畝土地，用於建設這座容量高達100兆瓦的數據中心。合作雙方將設計和開發數據中心的設施和基礎設施，包括取得必要的審批和規劃許可。Southville City距離吉隆坡市中心僅19公里，地理位置優越，是一個成熟的城鎮，擁有支持這一大型開發項目所需的基礎設施。

Mah Sing DC Hub@Southville City距離馬來西亞電信公司(TM)即將在雪蘭莪州莫裡布(Morib)新建的海纜登陸站不到50公里，登陸站服務於SEA-ME-WE-6海纜系統，該系統將為TM提供連接馬來西亞與世界其他地區的最低延遲線路之一。由於距離較近，Mah Sing DC Hub@Southville City將能夠為數據中心樞紐提供暗光纖網絡。TM的莫裡布登陸站預計將於2025年第一季度完工，屆時將成為馬來西亞的一個重要登陸點。Mah Sing DC Hub@Southville City距離現有的賽城和武吉加裡爾數據中心樞紐20公里左右，形成了一個戰略性的數據中心樞紐三角區，更加突顯其區位優勢。

馬來西亞副首相拿督斯裡法迪拉-優素福高度肯定了這項合作，並表示：「馬星集團與BDC的合資項目符合馬來西亞的數字轉型議程和經濟增長方向，鞏固了馬來西亞作為亞太地區數據中心投資首選地的優勢地位。這也反映出投資者對我們的戰略性和支持性環境的堅定信心和信任。在Southville City建造尖端數據中心可以滿足對數字基礎設施日益增長的需求，並將馬來西亞建設成為東盟的數字樞紐。我國政府推行一系列積極政策和激勵措施，例如建立智能電網和推廣可再生能源，進一步加強了這一舉措。通過促進創新和創造大量經濟發展機會，該項目將加速我們向高收入國家邁進的步伐，並鞏固我們作為本地區領先數字經濟體的地位。 」

BDC總裁范辛越對雙方的合作充滿信心：「我們很高興在馬來西亞的擴張計劃取得了豐碩成果，這得益於市場對高質量和可擴展數據中心的需求的加速增長。我們相信，馬星集團提供的全方位解決方案將確保數據中心符合所有監管要求，並按照最高標準建設，最終打造出一座尖端的數據中心。憑藉Southville City數據中心的區位優勢，我們對吸引最終用戶的興趣充滿信心。我們可以利用馬來西亞完備的基礎設施、優秀的人才資源和優越的地理位置，提供出色的數據中心服務。這一舉措不僅提升了我們的運營能力，也體現出馬來西亞作為亞太地區數字樞紐日益重要的地位。 」

丹斯裡拿督斯裡梁海金在強調該項目的戰略意義時指出：「Southville City是建設數據中心樞紐的理想地點，與武吉加裡爾和賽城更是形成了一個戰略性的三角區。這種佈局使該地區成為推動馬來西亞數字轉型和技術進步的核心力量。該項目是馬星集團的戰略性轉型之舉，為我們創造出除房地產開發外的另一個收入來源。我們的房地產開發目前涵蓋有地住宅、高樓住宅、城鎮、辦公室、零售空間，並越來越關注工業項目。進入數據中心市場使集團能夠獲得經常性收入，這對於在市場波動中建立更有彈性的財務基礎至關重要。重視擴大經常性收入是為了建立一個可持續且能夠抵禦衰退的商業模式，減輕與房地產開發週期性相關的風險。除了Southville City，馬星集團的其他土地儲備，例如雪蘭莪州雪邦的MSS Business Park，也鄰近TM即將在莫裡布新建的海纜登陸站，並且具備進行類似數據中心合作的潛力。這一擴張突顯出我們致力於利用資產來實現長期增長並牢牢把握擴大經常性收入的機會。隨著我們在房地產開發領域不斷創新，並拓展我們在數據中心行業的影響力，我們正在探索人工智能和物聯網行業的巨大機遇，力求推動我們的業務發展並為利益相關者創造更大價值。 」

Southville City：建設數據中心的黃金地段

Southville City是一個佔地428英畝的綜合永久產權城鎮，有望成為數據中心的首選駐地。Southville City擁有可靠的供電、供水和光纖連接設施，為建設數據中心提供了有利條件。此外，它還能夠與距離Southville City均20公里左右的賽城和武吉加裡爾形成一個戰略性的數據中心樞紐三角區。

Southville City位於雪蘭莪州的知識中心——班吉，地理位置優越，能夠從附近的政府培訓中心和教育機構獲得穩定輸送的高技能人才，有助於數據中心發展舉措和相關企業順利融入一個蓬勃發展的生態系統。Southville City與南北高速公路直接相連，交通四通八達，且毗鄰吉隆坡以及加影和布城等成熟社區。這種充滿活力的房地產環境證明Southville City具備成為高科技基礎設施中心的潛力，可滿足數字時代不斷發展的需求。

馬星集團與BDC之間的合作不僅提升了Southville City作為一個現代化尖端科技中心的形象，還標誌著馬來西亞數字經濟發展歷程中的一個關鍵里程碑。雙方的合作將吸引更多投資，創造就業機會，並推動Southville City的整體發展，建設一個充滿活力的高科技和商業中心。

如欲瞭解有關Mah Sing DC Hub@Southville City的更多信息或進行咨詢，請發送電郵至[email protected]。

關於馬星集團

馬星集團於1992年通過其塑料製造部門在馬來西亞證券交易所上市，之後於1994年進軍房地產開發市場，並從工業轉入房地產行業。馬星集團成功地在房地產領域建立起強大的影響力，業務涵蓋高層住宅、城鎮、寫字樓、零售空間和工業項目。該集團以其快速周轉的商業模式著稱，能夠迅速推進從土地收購、開發、竣工到交付給客戶的各個項目。

作為馬來西亞公認的城市住宅項目領軍者，截至2024年5月，馬星集團擁有58個項目，總土地儲備達5,341英畝，總開發價值(GDV)為586億馬幣。

馬星集團嚴格遵循環境、社會和治理(ESG)原則，自2021年6月起便躋身FTSE4Good Bursa Malaysia可持續發展指數。2023年，該公司憑借在負責任的企業實踐方面的突出表現，獲得了四星評級，位列FBM EMAS指數公司前25%。詳情請訪問www.mahsing.com.my。

關於Bridge Data Centres

Bridge Data Centres (BDC)成立於2017年，是全球領先的數據中心服務提供商，在馬來西亞、印度和泰國均設有數據中心。該公司在亞太地區提供超大規模數據中心解決方案。BDC的使命是以最高水平的速度、可靠性和性能，為客戶提供從規劃、設計、建設到運營的定制化數據中心服務。BDC致力於開發可持續的數據中心，目標是到2040年實現碳中和，並完全使用可再生能源供電。

詳情請訪問https://bridgedatacentres.com/index.htm，並在LinkedIn上關注BDC：https://www.linkedin.com/company/bridgebdc/

SOURCE Mah Sing Group Berhad