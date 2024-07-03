Brilliance Capital宣佈出售位於三星商務中心和The Adelphi的優質辦公空間

三星商務中心被視為新加坡最受追捧的辦公樓之一，可分層購買，租期為999年，是一個令人印象深刻的30層商業開發項目，位於新加坡中央商務區的醒目位置。這座標誌性的塔樓採用時尚現代化設計，以其優越的地理位置而聞名，沿教堂街和直落亞逸主幹道而建。作為中央商務區的焦點，三星商務中心與烏節購物帶、Bugis-Rochor新興藝術、文化與復興商業區等主要區域距離差不多。該項目交通便利，與萊佛士坊地鐵站之間有一條完全遮蔽的通道相連。

三星商務中心位於繁華的金融區中心，地理位置優越，與主要金融機構、企業總部以及各種餐飲和零售場所相連。辦公樓層入駐了包括跨國公司、金融服務公司、法律事務所和科技公司在內的眾多企業，使其成為一個充滿活力的商業活動中心。

三星商務中心地理位置優越，毗鄰多個著名地標和設施。該項目毗鄰濱海灣金沙、濱海灣金沙購物商城、萊佛士坊一號和老巴剎等一流購物和休閒場所。這個熱鬧的社區還坐落著富麗敦酒店、新加坡威斯汀酒店和雅詩閣萊佛士坊公寓等高檔酒店。

這個3,595平方英尺的辦公空間位於三星商務中心的高樓層，連同現有租約一起，以私人協議方式出售，指導價為每平方英尺4,350新元。

該辦公空間位於高樓層，可飽覽城市美景，為企業的蓬勃發展提供了有利的環境。辦公空間採用無柱式規整佈局，旨在最大限度提高效率和功能性。

The Adelphi：

Brilliance Capital也很高興提供位於The Adelphi頂層的兩個相鄰商業分層辦公空間。該綜合開發項目位於北橋路和科爾曼街的拐角處，地理位置優越，介於新加坡中央商務區、烏節購物帶和武吉士之間。

The Adelphi是一個標誌性的10層綜合開發項目，包括一個5層零售裙樓和一個6層辦公樓。它位於市政區的中心地帶，地處新加坡商業和金融中心，以及新興的藝術、文化和復興區。辦公樓層的租戶從事各種不同業務，包括企業辦公室、律師事務所、企業秘書公司等。

The Adelphi地理位置優越，毗鄰多個著名的購物和休閒場所。福南購物中心、萊佛士城、讚美廣場、新加坡板球俱樂部和新加坡康樂俱樂部為所在社區增添了活力。新加坡管理大學（SMU）、凱賓斯基酒店、史丹佛瑞士酒店和費爾蒙酒店等教育機構和高檔酒店也坐落於此。

The Adelphi地處繁華商業區的黃金地段，集商業、文化和酒店服務於一體，確保零售區內的商家擁有較高的能見度和客流量，便於當地居民和遊客前來光臨。

The Adelphi所在的政府大廈區具有重要的歷史意義，是金融、會計和法律專業人士的聚集區。該項目交通便利，設有一條通往政府大廈地鐵站的有遮蔽通道，門前設有出租車站，附近還有多個公交車站。此外，大樓共設有382個停車位，為住戶和訪客提供了充足的停車設施。

供出售的兩個辦公空間的面積分別約為2,034平方英尺和2,852平方英尺，合起來約為4,887平方英尺。這些辦公空間自然采光充足，聖安德烈座堂和北橋路美景盡收眼底，還設有接待區、開放式辦公區、隔斷式辦公室、會議室、茶水間、討論區和儲藏間。合併指導價為1,440萬新元，折合每平方英尺約2,950新元，可單獨或合併出售。

Brilliance Capital Pte Ltd創始人兼執行董事Sammi Lim女士表示：「三星商務中心一直是供不應求的寫字樓資產。其所有權和租戶情況都無與倫比，是尋求高端辦公地址和有影響力鄰居的企業的理想選擇。在過去10年中，我們見證了銷售價格的顯著增長。鑒於該物業提供999年的使用權（類似於永久產權），預計這種增值趨勢將會持續。對於那些希望在新加坡最具活力的商業中心建立或擴展業務的公司來說，這是一個難得的機會。」

Lim女士補充說：「在當前市場中，The Adelphi提供兩個位於角落的相鄰辦公空間尤其引人注目。這些辦公空間均擁有999年的使用期限，並且地理位置優越，交通極為便利。我們預計這將吸引眾多投資者和自用業主的關注。對於打算自用的業主而言，這是一個絕佳的機會，可在一個極其熱門的地區獲得理想規模的辦公資產。」

這為有遠見的投資者提供了一個極具吸引力的投資機會。The Adelphi的獨立分層產權為買家帶來了靈活性，不僅可以零散出售，還可以出租給多個租戶。從中長期角度看，還有可能通過集體出售的方式退出投資。我們預計，自用業主、具有獨到眼光的小型企業、私人財富實體以及注重長期財富保護的家族辦公室都會對此產生濃厚興趣。鑒於該項目所在的優越地理位置和999年的使用期限，特別是在CBD商業分層辦公樓市場供應緊張的背景下，該項目的定價極具競爭力。房地產仍然被視為一種可靠的抗通脹工具，吸引著國內外財富市場的買家。

鑒於高品質的永久產權和999年期限的寫字樓物業供應有限，再加上The Adelphi和三星商務中心提供的便捷交通條件，我們預計資本和租金具有很強的升值潛力。富裕人士、家族辦公室和企業投資者持續積極購買分層商業樓層。去年，TE Capital Partners和 LaSalle Investment Management在寶瑞大廈項目上的成交價格創下歷史新高，而PGIM Real Estate最近也成功售出了羅敏申路108號的兩個辦公樓層。

本地和外國買家均有資格購買這些商業地產，而無需支付額外的買方印花稅（ABSD）或賣方印花稅（SSD）。

Brilliance Capital是此次銷售的獨家營銷代理。

關於Brilliance Capital Pte. Ltd.

Brilliance Capital是一家精品房地產咨詢公司，提供咨詢和代理服務，涵蓋商業和工業投資、住宅銷售以及各類資產的租賃服務。公司由Sammi Lim創立和領導，她致力於幫助客戶購買、出售和租賃物業，特別是為企業、機構基金、超高淨值人士和私人家族基金提供多樣化的房地產投資服務。

SOURCE Brilliance Capital