策略與規模相匯之年：Brillio 的《Beyond the Curve 2026》描繪了企業 AI 路線圖

達拉斯2026年2月5日 /美通社/ -- Brillio 今天發佈《 Beyond the Curve 2026》(超越曲線 2026)，這份旗艦展望報告重新定義了企業領導者的 AI 議程，並展示如何將分散的試點計劃轉為可衡量的規模價值。 以 Brillio 的 AI 加速器平台 ADAM (代理式數據和應用程式管理) 為核心，公司為建立自主、受監管和可擴展的 AI 基礎架構帶來務實的視角。 報告認為，如今決定性的優勢在於能將策略、科技和 AI 原生人才視為單一增長作業系統的公司。

過去一年，AI 從早期實驗階段，轉向實際且日常的應用。 現在的問題不再是人工智慧「是否」會轉型企業，而是領導者能多快將其價值擴散並體現到損益表（P&L）之中。 《Beyond the Curve 2026》精煉出脫穎而出的贏家特質：具備成效優先（Outcome-first）的戰略、以平台為中心（Platform-centric）的整合，以及為 AI 輔助工程量身打造的人才模式。這讓人工智慧不再僅是部署後的工具，而是能全面落實並運作的核心能力。

Brillio 技術總監 Chander Damodaran 表示：「企業高層不需再次的 AI 炒作，他們需要的是一種將 AI 無縫整合至業務營運的方法。 這份報告概括了我們觀察到的客戶趨勢。 透過整合策略、平台和 AI 原生人才，代理式系統開始執行任務，而不僅是提供建議，這標誌著生產力和韌性顯著提高。」

《Beyond the Curve 2026》的內容重點是什麼？

AI 的新營運敍述： 本節解釋為何將 AI 視為企業能力而不是一系列獨立的項目時，會帶來更好的結果、更清晰的治理和更快的執行。

領導者的四大關鍵業務優先事項： 今年推動韌性與增長的四大重點領域是：成本優化、數碼轉型、客戶體驗和新的商業模式。 投資於可擴展的收益來源將增強韌性並推動可持續增長。

人才作為倍增器： 本節介紹 AI 輔助工程、Copilot、多代理人開發框架和大規模技能再培訓如何幫助組織縮短交付差距並保持創新速度。

行業策略手冊：報告指出，代理式 AI 正在透過從任務層級自動化轉向結果驅動的自主性，改變銀行、金融服務和保險 (BFSI)、高科技、醫療護理、生命科學、零售和消費品 (CPG) 以及通訊、媒體和電訊等各行各業。 銀行利用它進行詐欺檢測和合規審查，高科技公司利用它加速軟件工程，醫療護理和生命科學機構利用它進行臨床分診、試驗匹配和安全監控。 零售和消費品公司正在將其應用於需求預測、供應鏈優化和門市層面的執行，而通訊和媒體供應商正在改善網絡規劃、服務營運和客戶支援。 在所有行業中，代理式 AI 都能實現即時決策智能和營運績效，進而帶來可衡量的業務成果。

為什麼它現在很重要

報告強調，各組織需要超越獨立的 AI 實驗，並採用綜合、以結果為導向的方法。 透過將 AI 計劃與策略重點結合，組織可以加快決策速度、簡化營運流程，並提供大規模的個人專屬客戶體驗。

Brillio 的定位：旨在加速發展。 精心打造，以交付卓越成果。

Brillio 將自身定位為企業 AI 加速器，從 AI 意圖到大規模執行，重申其理念以加速影響。 ADAM 是 Brillio 的 AI 加速器平台，它將數據、數碼和 AI 生態系統連接，使每個平台具備智能，每個工作流程都具有自主性，每個結果都可衡量。 ADAM 提供經過驗證的架構和加速器，同時確保客戶保留完全的所有權、治理權和合規控制權。 ADAM 將行業相關的情境與可擴展的執行結合，從而將 AI 代理無縫連接到企業生態系統中的各個環節，以協調端到端的業務轉型。

了解更多關於 ADAM：https://www.brillio.com/the-enterprise-ai-accelerator/agentic-data-and-application-management/

《Beyond the Curve 2026》旨在為希望將 AI 從願景轉化為實際成果的領導者，提供一套由董事會到生產現場的實務指南。 點擊此處閱讀或下載完整報告，了解塑造 2026 年企業 AI 的見解。

關於 Brillio：

Brillio 是企業 AI 加速器，旨在幫助財富 1000 強企業更快將 AI 願景轉為可擴展的實質影響。 Brillio 憑藉其 AI 加速器平台——代理式數據和應用程式管理 (ADAM)，已成為增長最快的數碼技術服務供應商之一，在五個核心工作流程中提供轉型服務：業務主導轉型、客戶體驗轉型、AI 和數據工程、數碼工程和基礎設施工程。

Brillio 在北美、歐洲和亞洲設有 14 個交付點，擁有 6,000 多名以客戶為中心的專業人員，結合深厚的行業專業知識、現代工程技術和加速器，以提供可衡量的成果。 了解更多：www.Brillio.com

