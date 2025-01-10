BRImo手機銀行：全球服務新體驗，便捷盡在掌控

印度尼西亞雅加達2025年1月10日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk.，簡稱BRI）(IDX: BBRI)推出了#BRImoWorldXperience活動，旨在拓展BRImo應用的跨境服務功能。這款超級應用還強化了BRI在金融數字化領域的領先地位，目前其交易數字化率接近99%。截至2024年11月，BRImo用戶量達3810萬，同比增長22.9%；交易額達5057萬億印尼盧比，為BRI帶來2.64萬億印尼盧比的手續費收入，增長勢頭持續。BRI零售融資與分銷部總監Andrijanto表示：「BRImo在谷歌應用商店和蘋果應用商店的評分高達4.7分，是2024年印尼下載量最高的手機銀行應用。」

作為印尼人的首選手機銀行應用，BRImo提供快速、安全、便捷的全球銀行服務，讓用戶動動手指即可輕鬆完成國際交易。無論何時何地，即便在國外旅行或生活，用戶也能與銀行業務無縫連接。BRImo還支持海外印尼公民使用當地手機號碼開設BRI賬戶，無需換號即可輕鬆管理海外銀行事務。該服務覆蓋中國香港、日本、韓國、科威特、馬來西亞、沙特阿拉伯、新加坡、中國台灣、東帝汶、阿聯酋和美國。此外，BRImo還提供快速安全的匯款服務，支持向160多個國家的銀行賬戶轉賬。