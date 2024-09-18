BRI旗下UMi成立三週年，惠及1.76億客戶和3610萬借款人

18 9月, 2024, 13:45 CST
印尼雅加達2024年9月18日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI）(IDX: BBRI) 慶祝其旗下Ultra Micro Holding（簡稱UMi）成立三週年。UMi在促進印尼金融普惠和經濟賦權方面取得重大進展。該平台由BRI、PT Pegadaian和PT Permodalan Nasional Madani（簡稱PNM）於2021年9月13日共同成立，旨在拓寬中小微企業，特別是超微型企業的融資渠道。目前，UMi生態系統已成功惠及超過1.76億儲戶與3610萬借款人，融資規模突破622.3萬億印尼盧比。
BRI總裁Sunarso表示：「我們向總統Joko Widodo、國有企業部(BUMN)、各監管機構、所有客戶以及廣大社區致以誠摯的謝意，感謝他們的一路相伴。這三年只是我們長期致力於深化金融普惠、賦能印尼超微型創業者的開始。」
此外，印尼國有企業部長Erick Thohir強調，UMi的成立是一項戰略舉措，旨在聯合BRI、Pegadaian和PNM，增強中小微企業的競爭力。他指出：「中小微企業的數量達到了6500萬家，對GDP的貢獻率高達61%，提供了97%的就業崗位，對經濟起着舉足輕重的作用。」他重申了UMi支持超微型企業和中小微企業發展的承諾。
UMi三年的主要成就：
- 拓寬融資渠道：惠及3610多萬借款人，其中包括BRI的1340萬人、PNM的1500萬女性以及770萬Pegadaian客戶。
- 深化金融普惠：為1.76億儲戶提供服務，儲蓄總額達到313.9萬億印尼盧比。同時，公眾還受益於1520萬份小額保險保單、310萬黃金儲蓄客戶以及3520萬BRImo應用用戶。
- 1025家Senyum聯合辦公點實現協同增效：在同一地點提供BRI、Pegadaian和PNM綜合服務，7.5萬名營銷人員共同努力，提高了服務效率並擴大了服務範圍。
- 社區賦能項目：通過Link UMKM、BRI Menanam和Mekaar Group Savings等項目，為數百萬微型和超微型企業提供金融素養提升、創業孵化和商業支持服務，特別是強化創業啟蒙、財務管理及數字營銷教育。迄今為止，已有數百萬微型和超微型企業從中受益，促進了社區經濟福祉的提升。
如需了解BRI的更多信息，請訪問：https://www.bri.co.id/
SOURCE PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI)
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