BRI旗下UMi成立三週年，惠及1.76億客戶和3610萬借款人

印尼雅加達2024年9月18日 /美通社/ -- 印尼人民銀行（Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk，簡稱BRI）(IDX: BBRI) 慶祝其旗下Ultra Micro Holding（簡稱UMi）成立三週年。UMi在促進印尼金融普惠和經濟賦權方面取得重大進展。該平台由BRI、PT Pegadaian和PT Permodalan Nasional Madani（簡稱PNM）於2021年9月13日共同成立，旨在拓寬中小微企業，特別是超微型企業的融資渠道。目前，UMi生態系統已成功惠及超過1.76億儲戶與3610萬借款人，融資規模突破622.3萬億印尼盧比。

BRI總裁Sunarso表示：「我們向總統Joko Widodo、國有企業部(BUMN)、各監管機構、所有客戶以及廣大社區致以誠摯的謝意，感謝他們的一路相伴。這三年只是我們長期致力於深化金融普惠、賦能印尼超微型創業者的開始。」