顧問公司Brown Advisory任命Logie Fitzwilliams為聯席行政總裁，與長期行政總裁Mike Hankin共同領導公司

巴爾的摩2025年1月14日 /美通社/ -- 獨立投資管理及策略顧問公司Brown Advisory今日宣佈，將進入領導層的下一階段，並設立聯席行政總裁架構。Mike Hankin與Logie Fitzwilliams將共同分擔行政總裁職責，即時生效。自1998年公司轉為私有並獨立以來，Mike Hankin一直擔任唯一的行政總裁兼主席。Logie Fitzwilliams自2003年加入Brown Advisory，並最近擔任國際業務主管及全球銷售總監。

公司獨立董事會與Mike Hankin共同決定，採用聯席行政總裁架構，以提供所需的領導力，滿足公司客戶、同事及股東日益增長的需求。作為一個團隊，Mike Hankin和Logie Fitzwilliams在過去15年中密切合作，將進一步深化公司的夥伴關係和協作文化，為所有利益相關者帶來卓越成效。這一變革代表了自1998年公司採用目前的私有化、獨立架構以來，Brown Advisory領導層的最重大變動。作為聯席行政總裁兼聯席主席，Mike Hankin和Logie Fitzwilliams將共同服務於公司的董事會，並向董事會報告。

Logie Fitzwilliams和Mike Hankin

Mike Hankin表示：「我對公司領導層邁向這一步感到無比興奮，這是邁向自然進步的下一步。在建立一支全球投資團隊和業務，補充我們在美國所發展的基礎時，Logie Fitzwilliams展現了我們認為使他成為共同領導整個公司的理想人選的特質。他深知，要真正以客戶為先，我們需要全心全意地專注於聆聽來自美國及全球客戶的聲音。他明白，要建立成功的團隊，我們也需要聆聽同事的聲音。我們需要確保各位同事擁有達成客戶期望所需的資源和培訓。」

他補充道：「重要的是，Logie Fitzwilliams和我共同承諾，Brown Advisory將始終保持一家私營且獨立的公司。我們的所有權結構——每位同事都擁有公司股份，並且與一群提供關鍵建議和支持的外部股東共同持有股份——將保持不變；這是我們致力於成為以客戶為先的公司，並且希望能夠延續幾代人的結構性基石。」

Logie Fitzwilliams指出：「能夠與Mike Hankin一同領導Brown Advisory，對我而言是一項莫大的榮幸。在我於公司工作的22年中，我有幸與他密切合作，我們建立了深厚的關係，這將成為我們作為聯席行政總裁夥伴關係的基礎。最重要的是，從一開始，我們就共同專注於以最高水準為我們的客戶進行投資、提供建議並提供服務，並且對Brown Advisory的未來，作為一個私營、獨立、創業且靈活的企業，抱有共同的承諾。」

Brown Advisory董事會的領導董事Bob Flanagan表示：「這一決策背後的過程和思考是深入且富有成效的，並始終著眼未來。我們考慮了多種選擇和情境，以確保Brown Advisory擁有最適合當前和未來的領導層。我們每個人都相信，無論是公司、客戶還是同事，都將從Mike Hankin和Logie Fitzwilliams共同擔任行政總裁中獲得最大的利益。

公司國際顧問委員會董事兼主席Bea Hollond補充道：「作為駐英國的成員，我有機會直接與Logie Fitzwilliams合作並為公司的國際業務策略提供建議。我親眼見證了他為Brown Advisory及其客戶所帶來的巨大影響。我知道董事們都與我一樣對迎接Logie Fitzwilliams加入董事會感到興奮，亦期待Mike Hankin和Logie Fitzwilliams能作為一個團隊攜手合作。」

在Mike Hankin的領導下，該公司從1998年管理的20億美元客戶資產增長至現在接近1700億美元，年均增長率達17%。目前，該公司的客戶由近1,000名同事在美國14個辦公室、倫敦的一個重要辦公室以及法蘭克福、新加坡和東京的策略基地提供服務。該公司的客戶包括個人、家庭、非營利組織、慈善機構、機構和金融中介，遍佈51個國家/地區和美國的每個州份。Brown Advisory 亦在美國管理重要的基金平台，包括私募基金、共同基金，並且現在還包括交易所買賣基金（ETFs），此外，還在愛爾蘭、百慕達和開曼群島等國際市場設有基金平台。過去十年，該公司透過致力於提供一流的投資表現、深思熟慮的策略建議以及最高水準的客戶服務，保持了超過98%的客戶留存率。

Quintin Ings-Chambers將接任國際業務主管一職。Quintin Ings-Chambers於2012年加入Brown Advisory，擔任該公司國際私人客戶及慈善業務主管。他擁有超過25年的投資行業經驗。在加入Brown Advisory之前，他曾擔任SG Hambros的投資總監，以及Baring Asset Management私人客戶及慈善事業部門的董事。Quintin Ings-Chambers將向Logie Fitzwilliams報告。

Brown Advisory簡介

Brown Advisory是一家獨立的投資管理和策略顧問公司，致力於為客戶提供卓越的投資表現、策略建議以及最高水平的服務。自1998年以來，Brown Advisory一直是一家私營且獨立的公司。截至2024年12月31日，該公司擁有超過950名同事，每位同事均持有公司股權，並從全球18個辦公室為來自50多個國家/地區的私人客戶和機構提供服務，目前管理著約1,700億美元的私人和機構客戶以及慈善機構的資產。該公司的同事股權所有權、經驗豐富的投資專業人士以及以客戶為先的企業文化，幫助在客戶的生活中產生實質性影響。詳情請瀏覽www.brownadvisory.com。

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SOURCE Brown Advisory