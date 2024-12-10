Bruce ATS™即將推出：開創過夜交易的新時代

利用納斯達克（Nasdaq）先進且值得信賴的平台，為市場參與者提供業界領先的交易體驗

美國芝加哥2024年12月11日 /美通社/ -- PEAK6 Investments欣然揭示即將推出Bruce ATS計劃，這是一個旨在革新隔夜交易的替代交易系統（ATS），由Bruce Markets LLC（簡稱「Bruce ATS」）營運。這個即將推出的平台，尚待監管批准，將為投資者提供在傳統交易時間後，可靠且安全的美國市場進入途徑。該平台採用納斯達克（Nasdaq）業界領先的技術，旨在提供高效、穩健且公平的交易環境。

Bruce ATS™源自於與業界資深人士的合作，以及來自早期使用者的洞察，這些使用者識別出提升過夜交易解決方案的需求。創始團隊由擁有豐富交易業界專業知識的高層領導組成，確保提供先進技術，從而帶來卓越的交易體驗。

「Bruce ATS的推出將改變交易領域的遊戲規則，」PEAK6合夥人兼Apex Fintech Solutions行政總裁Bill Capuzzi表示。「擁有數十年的行業經驗和良好的可靠性聲譽，我們不僅滿足當前投資者的需求——我們正在為明日的市場體驗設定標準。我們的承諾是開創新機遇，賦予投資者持續且無縫的參與體驗，確保他們能隨時隨地對市場動態作出反應。」

這個新系統計劃提供交易服務，時間為每週日到週四，美國東部標準時間（EST）晚上8時至翌日早上4時，未來還有擴展服務時間的計劃。

Bruce ATS™的主要特色：

強大且值得信賴的交易平台

透過業界驗證的API，簡化訂單管理和市場數據的存取

擁有管理企業行為的專業知識，以減少訂單取消並最小化交易失敗

「全球投資者對延長交易時間的需求日益增長，我們很高興能與Bruce ATS合作，幫助建立並發展這個重要的市場，」納斯達克（Nasdaq）市場技術高級副總裁Magnus Haglind表示。「我們的交易技術長期以來一直支持數碼資產市場的每週7天24小時全天候交易，我們很高興能將這項服務擴展到更廣泛的資產類別。」

Bruce ATS™不僅改變了交易時段，還為全球投資者擴展了更多可能性：

為東亞市場和南亞市場提供服務： 為孟買、北京和首爾等城市提供早晨進入美國市場的機會

為孟買、北京和首爾等城市提供早晨進入美國市場的機會 吸引各類投資者： 滿足非傳統交易時段的需求，特別吸引新投資者

「與Apex Fintech Solutions平台的無縫整合，確保用戶擁有強大且易於使用的交易體驗，」Apex Fintech Solutions商業總監Connor Coughlin表示。「隨著Bruce即將推出，我們很高興宣佈，Apex的客戶將在第一天就能使用這個創新的交易平台，這突顯了我們致力於為客戶提供前沿的金融解決方案，提升其交易靈活性和可達性。」

在獲得監管批准後，Bruce ATS™計劃透過充分利用其在經紀、結算、企業行為和合規方面的深厚行業專業知識，並依托能夠管理大量交易量的知名機構的穩定性，樹立盤後交易的新標竿。

Bruce Markets LLC（「Bruce」）是一家註冊的經紀交易商，並且是FINRA和SIPC的成員。在取得監管批准後，Bruce計劃營運一個替代交易系統（ATS），在美國東部時間晚上8時至翌日早上4時期間提供NMS股票的流動性和執行服務。Bruce ATS的FINRA BrokerCheck報告可於以下網址查閱：https://brokercheck.finra.org/firm/summary/300209

PEAK6簡介

PEAK6利用技術尋找更好的行事方式。該公司首個基於技術的解決方案於1997年開發，旨在優化期權交易。在過去二十年中，這一同樣的公式已應用於多個行業、資產類別和業務階段，並穩定地交付卓越成果。如今，PEAK6尋求轉型機會，為企業家和具前瞻性思維的企業提供資本和策略支持。

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SOURCE PEAK6 Investments