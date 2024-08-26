三一重能獲BSI認證 引領風電行業綠色轉型

推動綠色轉型和能源網絡整合

作為大型風電解決方案的領導者，三一重能正走在智能制造和數字化系統創新的最前沿。該公司致力於加強區域電網建設並整合多種能源，這對於幫助歐洲實現能源獨立、減少碳排放和推動可持續能源轉型至關重要。這種轉型不僅滿足了日益增長的電力需求，還促進了環境保護與經濟繁榮的同步發展，為實現全球氣候目標提供支持。

大型兆瓦級風電場取得裡程碑式成功

在中國北方，尤其是經常因需求增加而出現能源短缺的東北地區，三一重能於2022年5月將66台風電機並入電網，這一舉措具有變革性意義。該公司通過魯固特高壓直流輸電線路將東北地區的風電輸送到山東，目前可滿足約30萬戶家庭的能源需求，彰顯出中國風電領域的重大技術進步，並為區域能源協同提供了典范。

在吉林省通榆縣遼闊的科爾沁草原上，水發龍海風電場的66台百米高風機直沖雲霄，宛如長龍矩陣。該風電場是地區能源行業「吉電入魯」計劃的重要一環，也是中國「十四五」現代能源體系規劃的戰略要素，是創新風電技術的試驗田。該風電場采用了箱變上置和葉片拉擠玻板等前沿技術，重新定義了行業標准，並獲得了業界權威的「中國風能人•創領先鋒獎」。

展望未來，三一重能將繼續按照ISO 20400標准，加強其ESG框架，不斷推進可持續采購。這一戰略舉措旨在滿足並超越客戶和利益相關方對可持續性的需求，同時推動整個產業鏈分階段走上低碳轉型之路。通過加強與供應商的合作，三一重能正在建立一個彈性、可持續的供應鏈生態系統，為公司的長期可持續繁榮發展奠定堅實的基礎。

SOURCE 三一集團