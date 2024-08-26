三一重能獲BSI認證 引領風電行業綠色轉型

27 8月, 2024, 00:33 CST
上海2024年8月27日 /美通社/ -- 作為風電行業的開拓者，三一重能股份有限公司已通過英國標准協會(BSI)認證，實現了重大裡程碑。三一重能是業內首家獲得ISO 20400可持續采購符合性聲明的企業。BSI是全球領先的產品、服務和系統標准與質量認證機構，獲得該機構認證的企業將可持續采購實踐納入運營體系，為全球可持續發展樹立了標桿。
獲得該認證標志著三一重能在達到國際可持續發展標准方面邁出了重要一步。該認證還加強了公司的環境、社會和治理(ESG)框架，展示了公司對綠色采購的承諾，以及對推動經濟、社會和環境可持續發展的貢獻。
推動綠色轉型和能源網絡整合
作為大型風電解決方案的領導者，三一重能正走在智能制造和數字化系統創新的最前沿。該公司致力於加強區域電網建設並整合多種能源，這對於幫助歐洲實現能源獨立、減少碳排放和推動可持續能源轉型至關重要。這種轉型不僅滿足了日益增長的電力需求，還促進了環境保護與經濟繁榮的同步發展，為實現全球氣候目標提供支持。
大型兆瓦級風電場取得裡程碑式成功
在中國北方，尤其是經常因需求增加而出現能源短缺的東北地區，三一重能於2022年5月將66台風電機並入電網，這一舉措具有變革性意義。該公司通過魯固特高壓直流輸電線路將東北地區的風電輸送到山東，目前可滿足約30萬戶家庭的能源需求，彰顯出中國風電領域的重大技術進步，並為區域能源協同提供了典范。
在吉林省通榆縣遼闊的科爾沁草原上，水發龍海風電場的66台百米高風機直沖雲霄，宛如長龍矩陣。該風電場是地區能源行業「吉電入魯」計劃的重要一環，也是中國「十四五」現代能源體系規劃的戰略要素，是創新風電技術的試驗田。該風電場采用了箱變上置和葉片拉擠玻板等前沿技術，重新定義了行業標准，並獲得了業界權威的「中國風能人•創領先鋒獎」。
展望未來，三一重能將繼續按照ISO 20400標准，加強其ESG框架，不斷推進可持續采購。這一戰略舉措旨在滿足並超越客戶和利益相關方對可持續性的需求，同時推動整個產業鏈分階段走上低碳轉型之路。通過加強與供應商的合作，三一重能正在建立一個彈性、可持續的供應鏈生態系統，為公司的長期可持續繁榮發展奠定堅實的基礎。
SOURCE 三一集團
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