台灣證交所成為全球首家榮獲BSI頒發ISO 14068-1碳中和證書之交易所

證交所長期積極投入可持續行動，全面提升在環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）各方面的運作機制和品質，增強可持續韌性及國際競爭力。2023年初更進一步響應台灣2050年淨零轉型目標，承諾並規劃碳中和路徑，諮詢安永團隊，參考科學基礎減量目標倡議，設定與控制升溫1.5˚C一致的短期目標(Near-term)，以2022年為基準年至2030年溫室氣體減量 37.8%，長期目標(Long-term)至2050年達成淨零排放。

2022年至2040年期間，證交所預計透過設備汰換等節能減碳措施，搭配再生能源目標進行減量，其餘留存的溫室氣體排放量則以碳權進行抵換，來達成每年度的碳中和目標；2040年至2050年期間將殘餘的溫室氣體排放持續以碳權進行抵換，來維持碳中和目標之宣告，展現證交所於2050年實現淨零排放目標的決心。

以成為台灣企業標竿為目標，證交所肩負著響應政府政策和國際標準的重要使命。以碳中和認證為起點，證交所持續努力以身作則，希望能夠拋磚引玉，在台灣上市公司中播下可持續發展的種子，推動可持續發展的理念，與企業攜手前行，並促進全球淨零排放目標的達成，共同創造一個開花結果的可持續未來。

SOURCE 台灣證交所