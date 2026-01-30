BTCC 代幣化貴金屬交易量創新高，銀價走強帶動單日成交達 3.017 億美元

30 1月, 2026

立陶宛維爾紐斯2026年1月30日 /美通社/ -- 全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 表示，隨著全球市場波動加劇、投資人轉向傳統避險資產，平台的代幣化貴金屬期貨交易對於 2026 年 1 月 27 日 創下單日交易量 3.017 億美元的歷史新高。

1 月 27 日貴金屬交易量排名

  • 白銀（SILVERUSDT）：2.45 億美元，占貴金屬總交易量逾 81%
  • 黃金（PAXGUSDT、XAUTUSDT、GOLDUSDT）：合計 5,670 萬美元

上述數據顯示，BTCC 於 2026 年 1 月 27 日的貴金屬總交易量達 3.017 億美元，創下平台歷史新高。

此一里程碑反映出交易行為的明顯轉變，隨著總體經濟不確定性升高，交易者積極尋找因應風險的投資產品。代幣化白銀交易量的急速攀升，亦與工業需求預期回溫，以及地緣政治緊張局勢下的避險配置趨勢相符。

BTCC 在代幣化實體資產（RWA）領域的表現，於 2025 年明顯加速。全年 RWA 期貨交易量達 531 億美元，單季交易量自第一季至第四季成長 18 倍。黃金與白銀與 NVIDIA、Tesla 等股票並列為平台交易最活躍的標的，顯示市場對透過加密原生平台參與傳統資產的需求持續升溫。

這股動能延續至 2026 年。BTCC 正準備推出 TradFi 解決方案，讓用戶可透過單一帳戶，同時交易股票、商品、指數與外匯，並與加密資產並行操作。在迎來 15 週年之際，BTCC 持續聚焦於串聯傳統金融與數位資產，服務全球數百萬名用戶。

關於 BTCC

BTCC 成立於 2011 年，是全球領先的加密貨幣交易所之一，服務遍及 100 多個國家、超過 1,100 萬名用戶。BTCC 攜手 2023 年 NBA 年度最佳防守球員、兩屆 NBA 全明星 Jaren Jackson Jr. 擔任全球品牌代言人，致力於提供安全、易用且具高度體驗品質的加密貨幣交易服務。

