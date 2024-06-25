慢性淋巴球白血病社群促請醫院管理局把新一代BTK抑制劑納入藥物名冊 為慢淋患者燃點新希望 改善其生活質素

香港2024年6月25日 /美通社/ -- 慢性淋巴性白血病（「慢淋」，Chronic lymphocytic leukaemia, CLL）是一種淋巴性增生疾患，主要是患者體內淋巴球不正常的過度增生，其疾病發展相當緩慢，屬於較和緩的血液惡性疾病。香港柏臻慈善信託是以支援慢淋社群而獲香港政府認可之慈善團體。作為香港獨立支援慢淋病友的組織，柏臻慈善信託促請醫院管理局（「醫管局」）藥物建議委員會把新一代布魯頓氏酪氨酸激酶小分子抑制劑（「新一代BTK抑制劑」）納入醫管局藥物名冊及安全網涵蓋範圍。此舉將能為慢淋患者提供多一個治療方案，而且新一代BTK抑制劑療效顯著，副作用亦較少，故能在不影響患者生活質素的情況下延長其生存期。

布魯頓氏酪氨酸激酶（「BTK」）是一種蛋白質分子，對促進B淋巴球（「B細胞」）的生長和分化發揮重要的作用。新一代BTK抑制劑使用標靶藥物特異性抑制BTK分子活性，能中斷細胞訊息的傳遞，阻止癌化B細胞過度增生。

慢淋治療的目的是在不影響患者生活質素的情況下，提升其治療反應率、整體生存期和無惡化存活期。比較新一代BTK抑制劑及傳統BTK抑制劑的療效的臨床試驗發現新一代BTK抑制劑有效減少惡化和死亡的風險，治療反應率亦較高。BTK抑制劑的耐受性是患者及其醫生面臨的重大挑戰，因為治療的中斷或終止可能會影響臨床結局。臨床試驗資料表明，新一代BTK抑制劑治療的耐受性良好。同時，至少在維持或改善較基線緩解方面，新一代BTK抑制劑也有顯著效果，這表明新一代BTK抑制劑可能成為對其他BTK抑制劑治療不耐受的血液惡性腫瘤患者的一項治療選擇。

另一項以65歲以上或有合併症的初始治療慢淋患者，比較新一代BTK抑制劑與化學免疫治療的臨床試驗發現，新一代BTK抑制劑作為第一線慢淋治療 ，療效優於傳統化學免疫治療。其中惡化和死亡風險有效減少超過五成。

柏臻慈善信託創辦人張榮峰表示︰「慢淋是一種通常無法治癒且生長緩慢的血癌，在50歲以上的成年人中發病率較高，需要採取細緻入微的治療方法。新一代BTK抑制劑為患者提供一個持續治療的選擇，對患者來說十分重要。與許多癌症一樣，慢淋有可能對治療產生抗藥性，故此能夠提供持續治療方案，對於那些對初始治療產生抗藥性、不適合限時治療的患者，或是希望按照生活方式和喜好選用長期治療方案的患者來說，都甚為關鍵。因此，我們促請醫院管理局將新一代BTK抑制劑納入藥物名冊及安全網涵蓋範圍，確保所有患者都能獲得最好的治療，不論其病情如何。」

血液及血液腫瘤科專科醫生廖崇瑜醫生表示︰「在2021年，香港白血病新症數目共有721人，每10萬人中發病率為9.7，兩者均較往年上升*。雖然慢淋在華人中發生率較低，但其生物學、遺傳學和香港患者的治療結果尚未進行全面研究。值得注意的是，慢淋的臨床表現是多樣化的，大多數患者在診斷時無症狀，多數在例行血液檢查中發現。新一代BTK抑制劑能延長生存期以及無惡化存活期。相比傳統治療標準，新一代BTK抑制劑具較低心臟疾病發生率及中斷治療發生率。」

慢淋是白血病的一種，在眾多白血病當中，此症佔當中25%^。其成因是惡性B淋巴細胞於骨髓中間被佔據，然後由骨髓蔓延至血液中。骨髓內健康的紅血球、白血球及血小板的增長空間被惡性B淋巴細胞佔據，造成貧血和容易出血等問題。慢淋常見的症狀包括頸部、腋下和腹部淋巴結腫脹、腹部飽滯感、肋骨下方疼痛或腫脹、身體無力和長期倦怠、發燒和容易感染、夜間盜汗、出現瘀青和體重下降。

*醫院管理局香港癌症資料統計中心網頁：www3.ha.org.hk/cancereg/tc/dataNstat.asp ^ Kreuzberger, N., et al. (2020). Cochrane Database of Systematic Reviews, 2020(7), CD012022.

關於柏臻慈善信託

柏臻慈善信託於2023年4月成立，是首個以支援慢性淋巴細胞白血病病友爲核心宗旨的慈善團體。該團體以病友爲中心，致力在香港成為有關慢性淋巴細胞白血病的資訊基地。除了為慢淋病人提供經濟支援外，還開展認識慢淋的相關教育，包括在網站上刊登最新慢淋研究成果和舉辦免費研討會等。

SOURCE 柏臻慈善信託