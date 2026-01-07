亞盛醫藥BTK降解劑APG-3288的新藥臨床申請（IND）獲美國FDA許可

原創新一代布魯頓酪氨酸激酶（BTK）靶向蛋白降解劑 APG-3288 的IND已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）許可，是亞盛醫藥全球創新管線的又一重大佈局

亞盛醫藥將開展APG-3288針對復發/難治B細胞惡性腫瘤的全球I期臨床研究

美國馬里蘭州羅克維爾市和中國蘇州2026年1月7日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（納斯達克代碼：AAPG；香港聯交所代碼：6855）宣佈，公司原創新一代BTK靶向蛋白降解劑 APG-3288的新藥臨床申請（IND）已獲美國FDA許可，將開展其治療復發/難治B細胞惡性腫瘤的臨床研究。這標誌著公司在靶向蛋白降解領域的研發成果正式進入臨床階段，是亞盛醫藥全球創新管線的又一重大佈局。

該研究是一項全球多中心、開放性的I期臨床研究，旨在評估APG-3288治療復發/難治性血液系統惡性腫瘤患者的安全性、耐受性、PK特徵及初步療效。

BTK是B細胞受體（BCR）信號通路中的關鍵激酶，在B細胞的活化、增殖和存活中發揮核心作用。BTK異常激活被認為與多種B細胞惡性腫瘤的發生和進展密切相關，包括多種B細胞淋巴瘤（瀰漫大B細胞淋巴瘤、套細胞淋巴瘤、濾泡性淋巴瘤等）、慢性淋巴細胞白血病（CLL）、以及華氏巨球蛋白血症（WM）等1。除腫瘤適應症外，BTK在B細胞受體（BCR）信號轉導及先天免疫細胞Fc受體信號中同樣發揮關鍵作用，其異常激活也被證實參與多種自身免疫性及炎症性疾病的發生發展2。在B細胞惡性腫瘤治療中，儘管BTK抑制劑已顯著改善患者預後，但隨著治療時間延長，由BTK突變或信號通路重塑導致的耐藥問題逐漸顯現，臨床上仍存在對全新作用機製藥物的迫切需求3。

APG-3288是亞盛醫藥基於蛋白降解靶向嵌合體（PROTAC）技術平台自主研發的首個新型高效和高選擇性BTK 降解劑。該分子通過促進三元複合物 BTK-PROTAC-Cereblon E3泛素連接酶的形成隨之經蛋白酶體降解BTK。與傳統BTK抑制劑不同，APG-3288 旨在通過降解而非抑制的方式發揮作用，可誘導野生型與多種對現有BTK抑制耐藥的突變型BTK發生快速、強效、高選擇性和持續性的降解，在源頭阻斷BCR–BTK信號通路，從而克服BTK抑制劑耐藥，為BTK靶向治療提供差異化的全新解決方案4。

臨床前研究結果顯示，與其他在研BTK降解劑相比，APG-3288具更強的BTK降解能力、更高的選擇性及更優越的PK特徵，呈現潛力5。

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示： 「和目前傳統的BTK抑制劑相比，亞盛醫藥基於PROTAC技術的BTK降解劑能夠徹底降解靶點蛋白，從分子機制上具備更強的療效。APG-3288 是公司在BTK靶向治療領域的重要臨床佈局, 其在多個BTK耐藥模型中展現出的高選擇性、強效和一致的 PK/PD特徵，充分驗證了其差異化PROTAC設計理念。此次APG-3288的IND獲美國FDA許可，是我們在這一領域的重大里程碑。這一重要策略和規劃不僅體現亞盛醫藥在血液腫瘤領域的持續深耕，同時也為進一步挖掘該藥物與公司已有小分子靶向藥之間的聯合治療潛力奠定了基礎。我們將快速推進APG-3288的全球臨床開發，積極探索蛋白降解劑這一新分子實體在血液腫瘤及其他BTK相關疾病中的治療潛力，早日惠及更多患者。」

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK；2025年1月24日，公司在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼：AAPG。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2和 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等。

公司核心品種耐立克®是中國首個獲批上市的第三代BCR-ABL抑制劑，且獲批適應症均被成功納入國家醫保藥品目錄，目前，亞盛醫藥正在開展耐立克®一項獲美國FDA許可的全球註冊III期臨床研究（POLARIS-2），用於治療既往接受過治療的慢性髓細胞白血病慢性期（CML-CP）成年患者。此外，耐立克®聯合治療新診斷費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者和治療琥珀酸脫氫酶（SDH）缺陷型胃腸道間質瘤（GIST）患者的全球註冊III期研究正在開展中。

公司另一重磅品種利生妥®是中國首個獲批上市的國產原創Bcl-2抑制劑，已獲批用於既往經過至少包含布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑在內的一種系統治療的成人慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤（CLL/SLL）患者。目前，亞盛醫藥正在開展利生妥®四項全球註冊III期臨床研究，分別為獲美國FDA許可的治療經治CLL/SLL患者的GLORA研究；治療初治CLL/SLL患者的GLORA-2研究；治療新診斷老年或體弱急性髓系白血病（AML）的GLORA-3研究；以及獲美國FDA、歐洲EMA與中國CDE同步批准開展的治療新診斷中高危骨髓增生異常綜合征（MDS）患者的GLORA-4研究。

截至目前，公司4個在研新藥共獲16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球範圍內進行知識產權佈局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物製藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關係。

亞盛醫藥已在原創新藥研發與臨床開發領域建立經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

