雲頂新耀將舉行線上投資人會議，公布新型BTK抑制劑EVER001在治療原發性膜性腎病的1b/2a期臨床研究數據

上海2024年11月27日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，今日宣布公司將舉行中英文投資人線上會議，公布新一代共價可逆布魯頓酪氨酸激酶（BTK）抑制劑 EVER001膠囊治療原發性膜性腎病的1b/2a期臨床研究數據。雲頂新耀擁有EVER001在全球范圍內開發用於治療腎病領域的權益。

英文場次將於北京時間2024年12月4日上午9時（美國東部時間12月3日晚上8時）舉行；中文場次將於北京時間同日上午10:30時（美國東部時間12月3日晚上9:30時）舉行。

英文會議：

會議時間：北京時間2024年12月4日，星期三，上午9時（美國東部時間12月3日晚上8時）

提前注冊鏈接：https://www.acecamptech.com/eventDetail/60510700

會議直播鏈接：https://www.acecamptech.com/meeting_live/70512679/774680?event_id=60510700

同時，參會者也可以使用以下撥入信息撥入電話會議：

美國： +1-646-2543594 (EN)

中國大陸： +86-10-58084166 (EN)

+86-10-58084199 (CN)

中國香港： +852-30051313 (EN)

+852-30051355 (CN)

英國： +44-12-1368-0466 (EN)

國際： +1-866-6363243 (EN)

會議代碼： 842080

中文會議：

會議時間：北京時間2024年12月4日，星期三，上午10:30時（美國東部時間12月3日晚上9:30時）

會議直播鏈接： https://s.comein.cn/n3arj55s

同時，參會者也可以使用以下撥入信息撥入電話會議：

美國: +1-646-3578788

+1-408-7093255

中國大陸: 400-969-8928

400-806-3263

中國香港: +852-301-83602

中國台灣: +886-226563394

+886-277417882

新加坡: +65-64075649

+65-66220840

英國: +44-2070970018

海外 +86-2362737123

會議密碼: 377570

英文會議結束後，您可以通過訪問雲頂新耀官網（http://www.everestmedicines.com）收聽英文會議回放。

關於EVER001

EVER001膠囊（又名：XNW1011）是新一代共價可逆的布魯頓酪氨酸激酶 （BTK）抑制劑，正在全球范圍內開發用於治療腎病。BTK是B 細胞受體信號通路的重要組成部分，可調節 B 淋巴細胞的存活、激活、增殖和分化。應用小分子抑制劑靶向 BTK 是治療 B 細胞淋巴瘤和自身免疫性疾病的有效選擇。中國抗體制藥在國內完成的健康受試者I期研究結果表明，EVER001具有高選擇性、優異的藥代動力學特征、強大靶點參與性和良好的安全性特征，研究結果支持其進一步臨床開發。

根據與信諾維醫藥和中國抗體制藥的獨家許可協議，雲頂新耀擁有在全球開發、生產和商業化EVER001用於治療腎病的權利。

關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、制造和商業化的生物制藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先制藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學制造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息，請訪問公司網站：www.everestmedicines.com。

前瞻性聲明

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述，乃基於本公司或管理層在做出表述時對公司業務運營情況及財務狀況的現有看法、相信、和現有預期，可能會使用「 將」、「 預期」、「 預測」、「 期望」、「 打算」、「 計劃」、「 相信」、「 預估」、「 確信」及其他類似詞語進行表述。這些前瞻性表述並非對未來業績的保證，會受到風險、不確定性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控制范圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展等各種因素及假設的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。本公司及各附屬公司、各位董事、管理人員、顧問及代理未曾且概不承擔更新該稿件所載前瞻性表述以反映在本新聞稿發布日後最新信息、未來項目或情形的任何義務，除非法律要求。

SOURCE 雲頂新燿