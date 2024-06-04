Built by Nature Prize 頒發 50 萬歐元獎金予生物基建材創新者

Widuz 與經 FSC 認證的竹園和採取公平薪酬的工廠合作，以確保其供應鏈承擔高標準的社會責任。

三位得獎者將分別獲得 50,000 歐元的資助：

Kuna — 由 Casa Congo 開發的尼加拉瓜竹製造計劃，為新興經濟體的社區提供經濟實惠、可持續且適應性好的住房。Kuna 提供可擴充組建的模塊化設計以及簡約的施工方法，可滿足從應急避難所到社會房屋的不同房屋需求。





位於塞内加爾的 Elementerre 利用黏土和香蒲（又名水蕹菜）製造承重磚塊和隔熱板。Elementerre 利用黏土和香蒲製造的承重磚塊和隔熱板，在碳足跡和隔熱性能方面均優於傳統建材（例如混凝土），為該地區解決住房緊缺問題提供了極具前景的方案，同時亦推廣環境可持續發展和管理。





由倫敦大學學院研發的 Sugarcrete® 是一種利用回收甘蔗廢料製成的建材。透過將纖維狀的廢料與礦物粘合劑混合，可製成不同承重能力的堅固建材。Sugarcrete® 的應用範圍寬泛，既可以用於新建建築，亦能翻新現有建築物，同時具備出色的隔熱、隔音和防火性能。

Built by Nature 還額外撥款 10 萬歐元，用於為所有獲獎者和部分入圍決賽者提供指導和交流支援計劃。

Built by Nature 執行長 Paul King 表示：「當我們啟動此獎項計劃時，我們完全不知道會發現什麼，但收到來自世界各地近 300 份參賽作品，極大的鼓舞了我們，當中一半作品更來自非洲、亞洲和美洲。設立該獎項表明了我們仍需要持續學習與分享，將良好的想法和創新轉化為主流低碳建築解決方案，這是在建立與大自然共融的建築環境的歷程中又邁出了一步。」

參賽作品展示了種類繁多的生物建材，包括海藻、菌絲體、羊毛、大麻、甘蔗和椰子廢料、次生木材、貝殼，甚至入侵性水生雜草。十五項表現最出色的參賽作品符合獎項評審標準：展示生物基材料可應用於建築環境；證明可以利用現有技術成功製造產品；展示該產品已上市，並提供應對碳、自然和社會影響的積極方法。

Built by Nature 簡介

Built by Nature 是一個由 Laudes Foundation 和 LTPP Foundation 支援的非牟利網絡型資助機構，旨在加快木材建築的轉型，並倡議構建與自然和諧共處的建築環境。BbN 支援創新者們致力於減少建築環境的碳排放和保護自然。Built by Nature Fund 專注於資助能夠克服挑戰並提高生物基建材和可持續木材普及率的項目，並以提升這些建材的氣候效益為終極目標。https://builtbn.org/

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2428551/Built_by_Nature_PDF.pdf

SOURCE Built by Nature