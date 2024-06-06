Bybit比特幣基金池革新理財方式

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Bybit

06 6月, 2024, 15:20 CST

- VIP用戶在7小時內完成超額認購

阿聯酋迪拜2024年6月6日 /美通社/ -- 全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit宣布其理財基金池中新增了比特幣(BTC)，帶來除USDT之外又一個新的投資選項，而Bybit也由此成為首家為用戶提供通過投資比特幣來實現財富增長的主要加密貨幣交易所。

100枚比特幣在7小時內售罄

6月3日試售共分配100枚比特幣，短短7小時便售罄。用戶的熱烈反響體現出數字資產領域對創新理財解決方案的需求。

VIP用戶提供補貨

由於首次發售取得了巨大成功，Bybit宣布第二輪補貨已於6月5日上午9:30（UTC時間）上線。此次補貨主要面向高淨值個人、VIP客戶和資產管理人的需求。

Bybit還將很快向所有用戶開放比特幣理財基金。敬請關注後續更新，並抓住機會，擴大您的數字資產投資。

Bybit銷售和營銷總監Joan Han表示：「衷心感謝尊貴的VIP客戶對我們堅定不移的信任和支持。隨著Bybit在數字資產領域的不斷創新，此舉表明我們致力於為用戶提供無與倫比的財富增長和財務成功的機會。」

Bybit的理財服務讓用戶能夠有效管理、規劃和投資他們的數字資產。該服務提供一系列專業投資策略和多樣化投資組合，幫助用戶高效穩妥地實現他們的投資目標。

有關Bybit理財服務的更多信息，請訪問此頁面

#Bybit / #TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名前三的加密貨幣交易所，擁有3000多萬用戶。它為加密貨幣投資者和交易者提供一個專業平台，其中包括超快速的匹配引擎、全天候客戶服務和多語種社區支持。Bybit是一級方程式賽車車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作伙伴。

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