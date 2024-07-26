Bybit躍居衍生品市場第二位，鞏固其作為全球加密貨幣交易領導者的地位

阿聯酋杜拜2024年7月26日 /美通社/ -- 根據CoinMarketCap的最新數據，全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit今天宣布，公司在衍生品市場上躍居第二位，鞏固了其作為全球交易量第二大加密貨幣交易所的地位。這一重大成就彰顯了Bybit致力於為用戶提供卓越交易體驗的承諾。

Bybit銷售與營銷總監Joan Han表示：「我們為實現這一里程碑感到無比自豪。我們已躍居衍生品市場第二位，這證明了我們對創新和用戶滿意度的不懈追求。通過不斷改進我們的產品，我們為用戶提供所需工具，幫助他們更有效地開展交易。」

Bybit將其在衍生品市場上所取得的成功歸功於幾個關鍵因素，包括：

Bybit躍居衍生品市場第二位，標誌著該交易所致力於成為所有加密貨幣社區的首選目的地。憑借對創新的持續投入、專注於用戶需求的功能開發，以及強大的安全與風險管理工具，Bybit有望繼續保持其令人印象深刻的成長勢頭。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名第二的加密貨幣交易所，擁有3700萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快配對引擎、全天候客戶服務和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

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SOURCE Bybit