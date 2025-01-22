Bybit：深受全職和專業交易者信賴，榮膺全球第二大最受歡迎的加密貨幣交易所

阿聯酋迪拜2025年1月22日 /美通社/ -- 根據CryptoQuant的最新報告，全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit獲選為全球第二大最受歡迎的加密貨幣交易所。2024年《加密貨幣調查：交易所使用與投資者行為》報告強調了Bybit對專業交易者無與倫比的吸引力，致力於安全性，並提供創新的產品，滿足全球多元化用戶的需求。

Bybit平台已成為全職交易者的中心，根據調查，52%的用戶為專業人士——超越了競爭對手OKX（38%）和Binance（37%）。這一成功離不開諸如Bybit經紀人計劃等舉措的支持，該計劃在2024年吸引了超過700名新客戶，使機構客戶總數達到1500個。此外，Bybit的統一交易賬戶(UTA)通過將現貨、期貨和期權交易活動集中在一個無縫的界面中，簡化了交易。該系統支持70多種加密貨幣作為抵押品，賦能交易者通過將未實現的利潤作為保證金在多個產品中使用，從而最大化其資本效率。UTA在管理平台99%的交易量中的作用，展示了它在Bybit生態系統中的重要性。

此外，Bybit集成了MetaTrader 5，支持用戶使用USDT進入傳統市場，如黃金和外匯，進一步滿足專業交易者的需求。

Bybit的全球受歡迎程度跨越了非洲、南美洲、中東、亞洲、歐洲和大洋洲等多個地區，並在這些地區保持着主導地位。即使該交易所因應監管要求戰略性地退出某些司法管轄區，Bybit始終堅持「合規優先」的原則，確保在具備明確監管框架的市場中實現可持續增長。這種適應性使得Bybit在全球平台中鞏固了其值得信賴和可靠的地位。

報告還指出Bybit在安全性、客戶服務和P2P交易方面的卓越表現，其中在全球P2P交易所排名中位列第三。這些榮譽反映了Bybit致力於提供安全、以用戶為中心的體驗，並在其不斷壯大的社區中建立了信任與忠誠度。

Bybit銷售與市場總監Joan Han分享道：「這一成就體現了我們團隊不懈的努力和對提供世界級交易體驗的承諾。我們積極傾聽客戶的需求，不斷改進我們的工具，確保交易過程更加順暢。我們能夠在多元化的市場中適應並茁壯成長，彰顯了我們願景的力量，以及我們在打造一個安全、可訪問和專業的加密生態系統方面的專註。隨着我們不斷創新和成長，我們將繼續致力於為全球交易者提供所需的工具和信任，幫助他們取得成功。」

#Bybit / #TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit是全球第二大加密貨幣交易所，按交易量計算，服務全球超過6000萬用戶。成立於2018年，Bybit正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創造一個更簡單、開放和平等的生態系統。Bybit專註於Web3，與領先的區塊鏈協議戰略合作，為提供強大的基礎設施並推動鏈上創新提供支持。Bybit以其安全的託管、豐富的市場、多元化的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，架起了傳統金融和去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創作者和愛好者釋放Web3的全部潛力。在Bybit.com上探索去中心化金融的未來。

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SOURCE Bybit