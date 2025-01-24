一百萬用戶：Bybit卡迎來重要裡程碑

新聞提供者Bybit
24 1月, 2025, 22:03 CST
阿聯酋迪拜2025年1月24日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit欣然宣布，加密貨幣適用的Bybit卡在用戶規模方面達到了新的裡程碑，目前全球持卡用戶已超過100萬。Bybit卡通過各種有趣的挑戰提供超過100,000 USDT的獎勵，正式開啟慶祝活動，歡迎新用戶並感謝現有客戶的支持。
不到一年時間，Bybit卡從零增長到全球超過一百萬用戶，憑借與全球萬事達卡網絡的無縫集成、用戶友好性以及致力於將加密貨幣融入日常生活的承諾，贏得了用戶的青睞。隨著加密貨幣普及率的不斷提升，越來越多的用戶在尋找使用加密貨幣的方法，而Bybit卡提供了一種直觀的解決方案，具有簡單的提現功能、吸引人的優惠和返現，以及對符合條件的加密貨幣余額提供有競爭力的年利率。
為感謝其不斷壯大的全球社區，Bybit將在2025年1月23日至2月23日期間舉辦一場獨家慶祝活動，並提供豐厚的贈品。申請者和注冊活動的用戶可獲得以下獎勵：
- 歡迎禮：成功申請者將收到一個虛擬禮盒和虛擬卡，每個禮盒包含一小份感謝禮物，包括USDT、DOGE、SOL以及其他熱門代幣。禮物按先到先得的原則發放。
- 分享越多，贏得越多：Bybit的常規推薦計劃為每次成功推薦提供20 USDT獎勵，新用戶可獲得10 USDT。在這個特別活動期間，表現最佳的推薦者將從100,000 USDT的獎池中贏得15,000 USDT的大獎。
- 高達5%返現：用戶可以選擇一個返現類別，並在整個活動期間享受高達50 USDT或5%的返現，VIP用戶更可以選擇兩個類別來豐富他們的獎勵。
Bybit銷售與營銷總監Joan Han表示：「這一裡程碑反映了加密貨幣支付解決方案的日益普及，以及用戶對Bybit服務的信任。我們為這一令人矚目的成就感到自豪，這要歸功於我們優秀的全球加密貨幣社區。我們將繼續我們的使命，傳播對加密貨幣的熱愛，並支持我們的用戶使用Bybit卡創造美好回憶。」
新年伊始，Bybit卡以百萬用戶為起點，致力於優化日常使用的加密貨幣支付解決方案，通過逐筆交易將加密貨幣選項融入傳統支付系統，從而提升用戶體驗。
本次活動需要注冊。條款及條件適用：Bybit卡 -百萬用戶慶祝活動。
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關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，為超過6000萬全球用戶提供服務。自2018年成立以來，Bybit致力於打造更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit深耕Web3領域，與頂尖區塊鏈協議建立戰略聯盟，提供堅實的基礎設施，並推動鏈上創新。憑借安全可靠的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗以及前沿的區塊鏈工具，Bybit成功架起了傳統金融與去中心化金融之間的橋梁，助力開發者、創作者及愛好者充分挖掘Web3的無限潛能。歡迎訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來之路。
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SOURCE Bybit
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