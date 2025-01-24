一百萬用戶：Bybit卡迎來重要裡程碑

阿聯酋迪拜2025年1月24日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit欣然宣布，加密貨幣適用的Bybit卡在用戶規模方面達到了新的裡程碑，目前全球持卡用戶已超過100萬。Bybit卡通過各種有趣的挑戰提供超過100,000 USDT的獎勵，正式開啟慶祝活動，歡迎新用戶並感謝現有客戶的支持。

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