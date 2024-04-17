Bybit CEO：「機構推動當今加密貨幣牛市」

自2021年上一輪加密貨幣牛市以來，Zhou對Bybit的精心升級加以監督，這使得機構投資者能夠部署更深的資金池。Zhou在主舞台的現場說：「Bybit有一個非常流暢的交易系統，你可以使用任何代幣來交易任何東西。因此，Bybit的機構客戶有很多工具；他們可以進行價差交易、套利融資利率以及各種複雜的交易。在此基礎上，我們可以支持加密貨幣領域前所未有的新資本流動。」

Bybit CEO還指出，在市場波動的情況下，服務的可靠性也在不斷提高。Zhou說：「我們的風險管理和系統恢復能力一直在不斷提高。即使在市場波動期間，Bybit仍然非常穩定。」這種穩定性得益於先進的基礎設施，這些基礎設施既為機構投資者，也為交易所的2500萬散戶投資者提供支持。

Zhou指出，Bybit的散戶客戶現在可以使用那些將複雜策略簡單化的產品。他解釋說：「我們有一款獨特的產品，叫做永久保護。它利用期權合約來保護永久性頭寸免受損失。我們先進的UTA（統一交易賬戶）設計進一步增強了交易者的能力，使他們在市場中更具優勢。該產品簡化了衍生品和期權，使複雜的金融工具能夠為更多人所使用和理解。」

隨著加密貨幣市場的成熟，Bybit始終走在前沿，倡導符合市場趨勢和監管標準的創新。這方面的準備就緒不僅標誌著Bybit的一個重要里程碑，也凸顯了加密貨幣交易所行業的整體進步。

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Bybit成立於2018年，是全球交易量排名前三的加密貨幣交易所，共有逾2500萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、全天候客戶服務和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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