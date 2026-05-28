Bybit CEO Ben Zhou在2026年高盛亞太金融科技大會上表示：代幣化重塑全球金融的速度將超預期

Ben指出：「現行金融體系仍受地域限制、交易時段、中間機構以及結算延遲等因素制約。代幣化能夠讓金融資產在互聯互通、運轉高效的全球網絡中自由流轉。」

在討論中，Ben表示，數字資產行業已然擺脫單純交易平台的發展模式，逐步演進為更綜合的金融基礎設施領域，在統一生態內整合支付、交易、抵押品管理、收益類產品以及現實資產代幣化等多項業務。

Ben表示：「行業競爭不再只比拚產品運轉速度，合規資質、經營牌照、機構公信力與全球佈局能力，已然成為行業拉開發展差距的核心要素。」

Ben指出，Bybit的長期戰略核心是構建能夠同時支持機構和零售用戶參與代幣化金融市場的基礎設施。這包括擴大股票、大宗商品等現實世界資產(RWA)代幣化業務，以此提升各類市場資產的可參與度與資金流通效率。

Ben表示：「我們相信，許多傳統金融資產最終都將走向代幣化。一旦資產上鏈，它們在結算、抵押和資金管理系統中的流轉性、互通性及使用效率將大幅提升。」

此次座談還探討了穩定幣在全球支付與結算體系中愈發重要的作用。依托MyBank相關項目及多元法幣對接業務，Bybit致力於打通傳統銀行系統與區塊鏈原生流通渠道。

Ben說：「穩定幣正成為全球價值流轉與結算的重要一層。長遠來看，這類基礎設施將如同當下應用程序背後的網絡協議一般，普通終端用戶難以直觀感知其運作。」

在談到機構採用時，Ben強調了將區塊鏈高效特性與機構級治理管控相結合的重要性。他指出，Bybit正持續加碼合規托管體系建設，升級冷錢包、硬件安全防護系統，完善合規監控與風險隔離能力。

Ben表示：「機構能否採用，取決於行業公信力、治理體系與運營穩定性。能夠平衡技術創新、風險管控與監管要求的平台，方能實現長久發展。」

Ben還討論了人工智能與區塊鏈基礎設施日益融合的趨勢，尤其是在金融體系可編程化特徵日趨顯著的背景下。他指出，隨著時間的推移，AI智能體有望在交易、資金管理和流動性調度中承擔更多職能，同時強調了權限控制與監督框架的重要性。

Ben表示：「AI和區塊鏈相輔相成。金融體系可編程程度持續提升，但機構規模化應用，必須建立規範的治理準則與風控標準。」

Bybit出席高盛亞太金融科技大會，彰顯企業持續深耕機構合作、打造合規基礎設施，助力新一代全球金融市場建設的發展方向。

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