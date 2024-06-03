Bybit Institutional推出業內首個資產管理計劃

該計劃使資產管理人能夠通過綁定的子賬戶獲得完整的交易權限，而投資者則可訪問其賬戶數據。

資產管理人獲得的主要益處：

通過整合投資者賬戶的累積交易量，提升在專業賬戶分類中的等級。

確保交易算法和策略的保密性。

為投資者賬戶提供機構貸款，為其投資策略注入額外的流動性和靈活性。

簡化管理費和收益分成的結算流程。

優化費率，實現盈利能力最大化。

投資者獲得的主要益處：

安全的資產存儲和交易環境，由Bybit強大的基礎設施和托管解決方案提供保障。

合併在一起且易於訪問的托管資產餘額，使投資者能夠輕鬆監控其資產和表現。

便捷的開戶和退戶流程。

其他賬戶活動不受影響，投資者能夠繼續進行資產管理計劃之外的交易活動。

更高的費用折扣，讓投資者在獲得最大收益的同時降低成本。

Bybit機構負責人Eugene Cheung表示：「Bybit憑借本次推出的資產管理計劃在加密貨幣行業又向前邁出了重要一步，為資產管理人和投資者提供了一個安全高效的合作平台，幫助他們實現財務目標。」

有關Bybit Institutional及其資產管理計劃的更多信息，請發送電郵至 [email protected] 。

#Bybit / #TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名前三的加密貨幣交易所，擁有3000多萬用戶。它為加密貨幣投資者和交易者提供一個專業平台，其中包括超快速的匹配引擎、全天候客戶服務和多語種社區支持。Bybit是一級方程式賽車車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

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