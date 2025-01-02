Bybit Launchpad推出Xterio，為用戶開啟區塊鏈遊戲新機遇

阿聯酋迪拜2025年1月2日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，其Launchpad將上線最新項目——Xterio代幣(XTER)將為早期認購用戶提供750萬XTER作為獎勵。Bybit用戶現在有兩個機會通過XTER參與GameFi經濟，並獲得獎勵：首先，在1月7日前通過Bybit Launchpad認購代幣；其次，在1月8日XTER現貨交易上線後，完成簡單任務解鎖更多獎勵。

作為Layer 2 OP Superchain生態系統上的AI驅動區塊鏈遊戲平台，Xterio以其遊戲與獎勵相結合的創新模式，吸引了眾多頂尖投資者和開發者。該項目已籌集到8000多萬美元，並獲得了Binance Labs、Makers Fund、DST Global及70餘家合作夥伴的鼎力支持。

XTER認購——如何參與：

認購期間，用戶可通過兩種方式瓜分750萬XTER代幣獎勵：

使用 MNT認購XTER ，有機會瓜分375萬XTER獎池（單用戶上限為7500枚XTER）。

，有機會瓜分375萬XTER獎池（單用戶上限為7500枚XTER）。 使用USDT參與抽獎，贏取另外375萬XTER獎池份額（每個用戶限購4張彩票）。

參與條件：用戶需在2025年1月3日至7日快照期間，保證日均餘額不少於50枚MNT或100枚USDT。認購期內（1月8日協調世界時凌晨3:30至上午8:50）需確認所需金額，代幣將於當天上午9:59前分配完畢。

XTER現貨上市——更多獎勵來襲

2025年1月7日至22日，Bybit用戶還可通過完成簡單任務，解鎖另外兩個XTER獎池：

1.註冊參加XTER代幣狂歡，完成存款和交易任務，贏取30萬XTER獎池獎勵；

2.參與XTER謎題尋寶，收集拼圖碎片，解鎖另一個30萬XTER獎池。

Xterio登陸Bybit Web3：區塊鏈遊戲新星崛起

Xterio還通過其戰略合作夥伴關係，構建了強大且充滿活力的生態系統。最近在Bybit Web3的GameFi SNZ活動上，Xterio在一眾優秀項目中第4名，其支持者在Bybit上瓜分了38000枚XTER獎勵。

Bybit用戶認購併交易XTER，將有機會在區塊鏈遊戲領域搶佔先機，共享發展紅利。

Bybit的Web3和現貨業務負責人Emily Bao表示：「我們很高興能將Xterio引入Bybit Launchpad，為用戶早期參與區塊鏈和AI遊戲未來提供了寶貴機會。」

Bybit Launchpad旨在打造透明平台，讓用戶得以在早期以優惠價格投資高潛力區塊鏈項目。這些項目由區塊鏈專家精心甄選，往往在登陸Bybit現貨市場前就已贏得社區熱烈支持。用戶將盡享Bybit平台強大的基礎設施、安全的交易環境及充足的流動性。

有關Bybit Launchpad和Bybit Spot的詳細時間表（需遵守相關條款和條件），用戶可查閱公告——Xterio (XTER) on Bybit Launchpad 3.0: Now Live，並訪問Bybit Launchpad獲取更多信息。

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關於Bybit

Bybit作為全球交易量第二大加密貨幣交易所，為超過6000萬全球用戶提供服務。自2018年成立以來，Bybit致力於打造更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit深耕Web3領域，與頂尖區塊鏈協議建立戰略聯盟，提供堅實的基礎設施，並推動鏈上創新。憑借安全可靠的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗以及前沿的區塊鏈工具，Bybit成功架起了傳統金融與去中心化金融之間的橋樑，助力開發者、創作者及愛好者充分挖掘Web3的無限潛能。歡迎訪問 Bybit.com ，探索去中心化金融的未來之路。

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