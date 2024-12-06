Bybit P2P迎聖誕 送獎勵

用戶每次完成Bybit P2P平台上的任務，都將獲得一張抽獎券，有機會在 聖誕超級抽獎 活動中贏得大獎。獎品包括1枚BTC、0.5枚ETH、0.5枚SOL、10枚SUI、價值 99USDT 的Bybit P2P 抵扣金 和價值50 USDT 的 體驗金 等。

活動中贏得大獎。獎品包括1枚BTC、0.5枚ETH、0.5枚SOL、10枚SUI、價值 的Bybit P2P 和價值50 的 等。 在活動期間，用戶每天通過Bybit P2P存入資金，即可解鎖Bybit P2P 降臨節日曆 。每次存款，用戶都將獲得一張額外的 抽獎 券，有機會贏取每日獎勵，共襄節日盛舉。

為點燃用戶的熱情，並以吉祥之姿開啟2025年，Bybit P2P在放送聖誕福利之後，將推出獨家新年慶祝活動，最終在2025年Bybit P2P三周年慶典上帶來最高獎勵和最豐厚的獎金，將慶祝活動推向高潮。

Bybit銷售和市場總監Joan Han表示：「我們為Bybit P2P在社區建設和用戶體驗方面取得的成就感到自豪。在Bybit P2P三周年之際，我們藉此機會向所有用戶表達我們的感激之情，感謝大家的信任和支持。在這個節日里，所有P2P用戶千萬不要錯過我們帶來的三重驚喜和豐厚獎勵。」

為慶祝進入第四個年頭，Bybit P2P推出一系列用戶大回饋活動，繼續以服務社區和提供便捷的加密貨幣交易為己任。這個易用且值得信賴的點對點交易平台讓用戶能夠在零平台交易費的情況下，以雙方商定的最優價格買賣加密貨幣資產，降低了數字資產類別的進入門檻和交易成本。

欲了解更多活動詳情和參加活動的條件，請訪問Bybit P2P聖誕促銷活動。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有5000多萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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