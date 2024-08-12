Bybit推出區塊交易挑戰賽 為P2P交易者提供豐厚獎勵

12 8月, 2024, 08:56 CST
阿聯酋迪拜2024年8月12日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit近日在P2P交易領域掀起熱潮，推出了一項激動人心的「區塊交易挑戰賽」(Block Trading Challenge)，並準備了豐厚獎勵。即日起至2024年8月30日，用戶參與一系列趣味任務即可賺取USDT（泰達幣）獎金、參與抽獎並爭奪排行榜前列位置。
要獲得獎勵，用戶只需在活動期間完成指定的區塊交易任務。通過達成不同的任務要求，參與者可獲得200 USDT的P2P優惠券，參加幸運抽獎，有機會贏取高達1000 USDT的獎勵，或在排行榜上名列前茅，獲得獨家USDT獎品。
Bybit的P2P平台支持多種法定貨幣，因此全球用戶均可使用該平台。不要錯過這次提升收益和交易體驗的機會。立即加入Bybit P2P區塊交易挑戰賽活動！
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關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，共有3900多萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車卫冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。
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SOURCE Bybit
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