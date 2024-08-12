Bybit推出區塊交易挑戰賽 為P2P交易者提供豐厚獎勵

阿聯酋迪拜2024年8月12日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit近日在P2P交易領域掀起熱潮，推出了一項激動人心的「區塊交易挑戰賽」(Block Trading Challenge)，並準備了豐厚獎勵。即日起至2024年8月30日，用戶參與一系列趣味任務即可賺取USDT（泰達幣）獎金、參與抽獎並爭奪排行榜前列位置。

要獲得獎勵，用戶只需在活動期間完成指定的區塊交易任務。通過達成不同的任務要求，參與者可獲得200 USDT的P2P優惠券，參加幸運抽獎，有機會贏取高達1000 USDT的獎勵，或在排行榜上名列前茅，獲得獨家USDT獎品。