Bybit Web3推出前所未有的新玩法和獎勵，啟動Babylon Season，提振比特幣生態系統的流動性

Bybit Web3提供無鑰匙安全和無縫過渡到Web3的功能，擁有面向未來的集成設計，旨在豐富比特幣生態系統。憑借該領域內最大的合作夥伴項目陣容、EVM鏈和Mantle鏈上的雙鏈優勢，以及豐富的專屬福利，Bybit Web3可以為尋求放大比特幣收益的投资者，提供一個充滿機遇的宇宙。

作為Bybit的Web3 Evangelist，Emily Bao表示：「Babylon Season熱潮正盛，Bybit正在加倍努力讓Web3體驗帶來更多獎勵。我們對新的合作夥伴關係感到興奮，期待與合作夥伴一起為比特幣生態系統注入活力並實現多樣化。」

PumpBTC的Co-founder JJ說：「Bybit Web3的Babylon Season對比特幣生態系統而言是一個關鍵時刻。在PumpBTC，我們很高興能夠成為這一旅程的一部分，為用戶提供前所未有的機會，通過創新鏈上解決方案來增強他們的比特幣持有。此次合作是朝著提供充分釋放比特幣潛力的所需工具和獎勵邁出的一大步。」

Solv Protocol的Co-founder Ryan Chow表示：「我們很高興與Bybit Web3錢包就Babylon Season展開合作，這標誌著去中心化金融不斷變化的格局向前邁出了重要一步。作為領先的比特幣流動性質押代幣項目，SolvBTC.BBN致力於提升比特幣在DeFi領域的效用和可訪問性。與Bybit Web3錢包的合作完全符合我們的使命，即為用戶提供更靈活、更有回報的比特幣生態系統參與方式。此次活動證明了創新平台之間日益增長的協同效應，我們很高興看到我們的共同努力將能如何塑造 BTCFi的未來。」

pSTAKE Finance的Co-founder Mikhil Pandey說：「Bitcoin Staking為比特幣首次帶來了原生收益。從DeFi的角度來看，目前潛在超過1.2萬億美元的資本閒置，這可能為整個生態系統釋放巨大的潛力。Bybit Web3的Babylon Season標誌著將BTCfi帶給大眾的非凡時刻。在pSTAKE，我們很高興成為這一旅程的一部分，為Bybit的4000多萬用戶提供Babylon上最佳的比特幣質押體驗之一，包括Babylon積分、pSTAKE積分(pSats)、無需支付高昂的網絡費用等好處，以及未來使用pSTAKE發行的yBTC獲得額外的DeFi收益。此次合作標誌著在利用比特幣使DeFi再次偉大的道路上邁出了重要的一步。」

Bedrock的Core Contributor Zhuling Chen表示：「Bybit Web3的Babylon Season，對於比特幣生態系統和更廣泛的BitcoinFi領域來說，是一個里程碑時刻。在Bedrock，我們很高興能夠站在這場革命的最前沿，通過創新的鏈上解決方案，為用戶提供最大化其比特幣持有的能力。我們與Bybit Web3的合作是解鎖比特幣全部潛力的一大步，為用戶提供他們在這個去中心化金融新時代中茁壯成長所需的尖端工具，以及引人注目的獎勵。」

為Babylon Season做準備

活動要點：

1. PumpBTC

通過至少質押0.0001個BTC，享受2倍積分加速。

完成社交任務即可賺取5,000,000積分，無需質押。

2. Solv Protocol

獲得Solv XP 20%的加成。

3. B2 Network

完成兩個任務中的任意一個，即可贏得價值8,000 USDT的等值代幣。無需最低金額要求。

4. pSTAKE Finance

享受3倍pSats乘數。

接收100,000個$PSTAKE代幣。

5. Bedrock

賺取200,000顆Bedrock鑽石。

6. Babypie

獲得50,000個MGP代幣，並享受50%的額外積分加成。

Bybit Web3繼續擴大訪問範圍並發展比特幣生態系統。利用Bybit Web3進行質押，並抓住與Babylon一同騰飛的機會：比特幣生態系統：在Babylon Season質押並放大您的收益。

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