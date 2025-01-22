Bybit Web3推出去中心化挖礦平台FarmX 革新Telegram游戲SpaceS

FarmX的主要功能：

挖礦賺收益：連接錢包，持有SpaceS積分或TON，簡單幾步點擊即可開挖。

早鳥福利：FarmX獎勵按挖礦量和開始時間分配，持有的SpaceS積分或TON越多，參與越早，獎池份額就越大。

專屬忠誠獎勵：挖礦獲取SpaceS積分或存入TON，即可賺取專屬代幣。

社區活動獎勵：加入蓬勃發展的SpaceS社區，參與激動人心的活動，贏取巨額獎勵。

TON生態集成：FarmX支持TON挖礦，標志著Bybit Web3正式進入充滿活力的TON生態。持有TON可幫助玩家實現獎勵翻倍，解鎖更多收益機會。

Bybit的Web3宣傳員MK Chin表示：「FarmX對SpaceS和Bybit Web3而言是一個重要的裡程碑。我們將去中心化挖礦無縫融入熱門游戲，旨在讓DeFi更加普及，並為社區成員提供賺取獎勵的全新機遇。我們很高興看到玩家這麼喜歡FarmX並共同塑造P2E體驗的未來。」

FarmX活動將於即日至24日提供額外4萬USDT獎池。後續活動將帶來更加豐厚的獎勵，並與Web3領域頂級項目展開合作。

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關於Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈領域的建設者、創造者和合作伙伴，向加密貨幣愛好者和好奇者發出邀請，社區共有超過1.3億錢包用戶、超過30個主要生態系統合作伙伴，並且還在不斷壯大。

Bybit Web3提供全系列Web3產品，旨在幫助用戶輕松便捷地訪問、交換、收集和增長Web3資產。Bybit的錢包、市場和平台均以安全與專業技術為依托，將Bybit打造為全球交易量第二大的加密貨幣交易所，並獲得全球6000多萬用戶的信任。

立即加入這場創新之旅，通過Bybit開啟您的Web3未來之門。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有6000多萬用戶。Bybit正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融和去中心化金融之間架起橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

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