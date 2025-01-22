Bybit Web3推出去中心化挖礦平台FarmX 革新Telegram游戲SpaceS

新聞提供者Bybit
22 1月, 2025, 10:51 CST
阿聯酋迪拜2025年1月22日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今天宣布推出FarmX——一款已集成到其熱門Telegram游戲機器人SpaceS中的開創性去中心化挖礦平台。它通過讓用戶挖礦SpaceS 積分和 $TON 資產來獎勵代幣，支持新老加密貨幣用戶通過完成簡單的挖礦任務和參與各種活動來贏取獎勵，為SpaceS生態注入全新的「邊挖邊賺」(F2E)樂趣。
Bybit SpaceS憑借引人入勝的太空主題游戲玩法和超300萬名玩家的活躍社區，成為Web3愛好者喜愛的平台。除游戲玩法外，SpaceS還融入了社交元素，允許玩家邀請好友組建艦隊共游。FarmX的推出，進一步鞏固了Bybit在提供創新有獎游戲體驗方面的領先地位。
FarmX的主要功能：
- 挖礦賺收益：連接錢包，持有SpaceS積分或TON，簡單幾步點擊即可開挖。
- 早鳥福利：FarmX獎勵按挖礦量和開始時間分配，持有的SpaceS積分或TON越多，參與越早，獎池份額就越大。
- 專屬忠誠獎勵：挖礦獲取SpaceS積分或存入TON，即可賺取專屬代幣。
- 社區活動獎勵：加入蓬勃發展的SpaceS社區，參與激動人心的活動，贏取巨額獎勵。
- TON生態集成：FarmX支持TON挖礦，標志著Bybit Web3正式進入充滿活力的TON生態。持有TON可幫助玩家實現獎勵翻倍，解鎖更多收益機會。
Bybit的Web3宣傳員MK Chin表示：「FarmX對SpaceS和Bybit Web3而言是一個重要的裡程碑。我們將去中心化挖礦無縫融入熱門游戲，旨在讓DeFi更加普及，並為社區成員提供賺取獎勵的全新機遇。我們很高興看到玩家這麼喜歡FarmX並共同塑造P2E體驗的未來。」
FarmX活動將於即日至24日提供額外4萬USDT獎池。後續活動將帶來更加豐厚的獎勵，並與Web3領域頂級項目展開合作。
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