Bybit Web3推出IDO 2.0：強用戶資本保護及創新游戲化獎勵，重新定義去中心化集資

阿聯酋迪拜2024年7月9日 /美通社/ -- 全球交易量第二的加密貨幣交易所Bybit旗下Bybit Web3欣然宣布推出革命性新IDO 2.0系統，賦能Bybit Web3用戶，普惠大眾觸達首次去中心化交易平台發行 (IDO)。

自2023年1月推出以來，Bybit Web3 IDO已迅速成為發掘和投資潛力區塊鏈項目的優質平台。

IDO重點里程碑

平台的推出大獲成功，已促成超過 30 個項目的推出、吸引逾 140 萬用戶參與，並實現驚人的平均超過2300% IDO 投資回報率，為Bybit Web3用戶帶來逾3000萬美元利潤，涵蓋以太坊、Mantle、BNB、Solana、Arbitrum、Blast和Polygon等公鏈。Bybit Web3在IDO領域的首次嘗試也為去中心化集資的創新和盈利能力樹立了新高度。

新版IDO 2.0搶先看

全新遊戲化機制 獎勵忠誠度和參與度

基於初版IDO的成功，IDO 2.0 在業界開創了新局面，優先考慮那些積極參與 Bybit Web3 平台生態系統的用戶。

獨特的IDO評分系統考慮了Bybit Web3錢包資產余額和推薦計劃參與度等因素。評分較高的用戶將享有在Bybit Web3的IDO中獲得分配的機會大幅增加。此外，該系統還獎勵頻繁參與IDO的用戶，確保機會公平。

加強版用戶和資產保障及退款政策