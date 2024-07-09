Bybit Web3推出IDO 2.0：強用戶資本保護及創新游戲化獎勵，重新定義去中心化集資

09 7月, 2024, 08:46 CST
阿聯酋迪拜2024年7月9日 /美通社/ -- 全球交易量第二的加密貨幣交易所Bybit旗下Bybit Web3欣然宣布推出革命性新IDO 2.0系統，賦能Bybit Web3用戶，普惠大眾觸達首次去中心化交易平台發行 (IDO)。
自2023年1月推出以來，Bybit Web3 IDO已迅速成為發掘和投資潛力區塊鏈項目的優質平台。
IDO重點里程碑
平台的推出大獲成功，已促成超過 30 個項目的推出、吸引逾 140 萬用戶參與，並實現驚人的平均超過2300% IDO 投資回報率，為Bybit Web3用戶帶來逾3000萬美元利潤，涵蓋以太坊、Mantle、BNB、Solana、Arbitrum、Blast和Polygon等公鏈。Bybit Web3在IDO領域的首次嘗試也為去中心化集資的創新和盈利能力樹立了新高度。
新版IDO 2.0搶先看
全新遊戲化機制 獎勵忠誠度和參與度
基於初版IDO的成功，IDO 2.0 在業界開創了新局面，優先考慮那些積極參與 Bybit Web3 平台生態系統的用戶。
獨特的IDO評分系統考慮了Bybit Web3錢包資產余額和推薦計劃參與度等因素。評分較高的用戶將享有在Bybit Web3的IDO中獲得分配的機會大幅增加。此外，該系統還獎勵頻繁參與IDO的用戶，確保機會公平。
加強版用戶和資產保障及退款政策
Bybit Web3將用戶安全和透明度放在第一位。最近推出的退款政策令用戶在特定條件下可申請全額或部分退款，提供了靈活性和安全性。
Bybit Web3 IDO 2.0是IDO演進過程中的一次重大飛躍。Bybit Web3注重獎勵忠實用戶、更公平的分配機制和強大的用戶保護，為未來更包容、更安全的去中心化集資開拓新方向。
#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3
關於 Bybit Web3
Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創造一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈世界的建設者、創造者、合作伙伴，並誠邀加密貨幣愛好者和有興趣者，我們的社群擁有100多萬錢包用戶和10多家大型生態系統合作伙伴，並且數字還在上升。
Bybit Web3提供一套全面的Web3產品，旨在使Web3資產的訪問、交換、收集和增長盡可能開放化、簡單化。我們的錢包、市場和平台均以安全、專業的技術為後盾，Bybit也因此成為全球前三大加密貨幣交易所，受到全球3300萬用戶的信賴。
現在就加入這場革命，與Bybit一起打開通往Web3未來的大門。
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關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量第二的加密貨幣交易所，共有3300萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。
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SOURCE Bybit
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