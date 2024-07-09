Bybit Web3推出IDO 2.0：強用戶資本保護及創新游戲化獎勵，重新定義去中心化集資

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Bybit

09 7月, 2024, 08:46 CST

阿聯酋迪拜2024年7月9日 /美通社/ -- 全球交易量第二的加密貨幣交易所Bybit旗下Bybit Web3欣然宣布推出革命性新IDO 2.0系統，賦能Bybit Web3用戶，普惠大眾觸達首次去中心化交易平台發行 (IDO)

20231月推出以來，Bybit Web3 IDO已迅速成為發掘和投資潛力區塊鏈項目的優質平台。

IDO重點里程碑

平台的推出大獲成功，已促成超過 30 個項目的推出、吸引逾 140 萬用戶參與，並實現驚人的平均超過2300%  IDO 投資回報率，為Bybit Web3用戶帶來逾3000萬美元利潤，涵蓋以太坊、MantleBNBSolanaArbitrumBlastPolygon等公鏈。Bybit Web3IDO領域的首次嘗試也為去中心化集資的創新和盈利能力樹立了新高度。

新版IDO 2.0搶先看

全新遊戲化機制 獎勵忠誠度和參與度

基於初版IDO的成功IDO 2.0 在業界開創了新局面，優先考慮那些積極參與 Bybit Web3 平台生態系統的用戶。

獨特的IDO評分系統考慮了Bybit Web3錢包資產余額和推薦計劃參與度等因素。評分較高的用戶將享有在Bybit Web3IDO中獲得分配的機會大幅增加。此外，該系統還獎勵頻繁參與IDO的用戶，確保機會公平。

加強版用戶和資產保障及退款政策

Bybit Web3 Introduces IDO 2.0 - Redefining Decentralized Fundraising with Robust User Capital Protection and Innovative Gamified Rewards
Bybit Web3 Introduces IDO 2.0 - Redefining Decentralized Fundraising with Robust User Capital Protection and Innovative Gamified Rewards
Sneak Preview of the New IDO 2.0
Sneak Preview of the New IDO 2.0
Bybit Web3 Introduces IDO 2.0 - Redefining Decentralized Fundraising with Robust User Capital Protection and Innovative Gamified Rewards Sneak Preview of the New IDO 2.0

Bybit Web3將用戶安全和透明度放在第一位。最近推出的退款政策令用戶在特定條件下可申請全額或部分退款，提供了靈活性和安全性。

Bybit Web3 IDO 2.0IDO演進過程中的一次重大飛躍。Bybit Web3注重獎勵忠實用戶、更公平的分配機制和強大的用戶保護，為未來更包容、更安全的去中心化集資開拓新方向。

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

關於 Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創造一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈世界的建設者、創造者、合作伙伴，並誠邀加密貨幣愛好者和有興趣者，我們的社群擁有100多萬錢包用戶和10多家大型生態系統合作伙伴，並且數字還在上升。

Bybit Web3提供一套全面的Web3產品，旨在使Web3資產的訪問、交換、收集和增長盡可能開放化、簡單化。我們的錢包、市場和平台均以安全、專業的技術為後盾，Bybit也因此成為全球前三大加密貨幣交易所，受到全球3300萬用戶的信賴。

現在就加入這場革命，與Bybit一起打開通往Web3未來的大門。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二的加密貨幣交易所，共有3300萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。

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