Bybit Web3宣佈將為LayerNet發起IDO

LayerNet引入了一個創新的概念——直接在Telegram上構建的遊戲層。通過其旗艦邊玩邊賺(P2E)遊戲Netcoin，用戶可以與AI對手一決高下並贏取獎勵。在LayerNet生態系統中，$NET作為主要的實用代幣，驅動著遊戲內的交易和各種功能。

LayerNet COO Alex表示：「LayerNet致力於在TON生態系統中構建遊戲層，旨在為用戶提供獨特的遊戲體驗。其旗艦產品NetCoin是一款迷你遊戲，用戶只需點擊即可輕鬆賺取獎勵，並通過簡單的操作積累點數。」

「NetCoin只是開胃菜。LayerNet的未來計劃包括為TON構建L2網絡以及設計一套SDK用於遊戲開發。這將使TON區塊鏈功能與Telegram在遊戲領域的廣大用戶群實現深度融合。」

IDO階段（所有時間均以UTC為準）

認購期： 2024 年 7 月 18 日上午 10 點至 2024 年 7 月 25 日上午 10 點

2024 7 18 10 2024 7 25 10 抽獎： 2024 年 7 月 25 日上午 10 點至 2024 年 7 月 25 日上午 10 點 15 分

贖回： 2024 年 7 月 25 日上午 10 點 15 分至 2024 年 7 月 26 日上午 10 點

先到先得輪次 (FCFS) ： 2024 年 7 月 26 日上午 10 點 10 分至 2024 年 7 月 26 日上午 11 點 10 分

代幣詳情

代幣：$NET

分配給Bybit IDO的總量：15,000,000

總供應量：800,000,000

區塊鏈：ETH

參與資格要求

用戶必須持有Bybit Cloud Wallet才能參與IDO。請確保有足夠的礦工費來完成交易。

最大獲獎者數量：1,500

有關IDO流程和參與資格要求的詳細信息，請訪問Bybit Web3頁面： https://www.bybit.com/en/web3/ido

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