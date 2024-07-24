Bybit Web3支持Solana Blinks：用戶可在X上買賣加密貨幣

阿聯酋迪拜2024年7月23日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的Web3平台Bybit將Solana的Blinks功能集成到其Web3生態系統中，繼續為用戶提供更大的便利性和可訪問性。此舉體現了Bybit Web3致力於簡化用戶的訪問流程並提高使用加密貨幣的便利性。

彌合Web2和Web3之間的差距

Bybit Web3對Blinks的支持消除了Web2環境與Web3令人振奮的可能性之間的摩擦。用戶現在可以與去中心化世界無縫互動，直接在X上購買代幣或非同質化代幣(NFT)，並通過Bybit Web3錢包擴展程序輕松確認交易。這種集成提升了使用加密貨幣的便利性，為更多用戶打開了走入未來金融世界的大門。

Bybit Web3推廣負責人MK Chin表示：「我們很高興能支持Blinks，為我們的用戶帶來更高水平的簡單性和便利性。此次集成使我們能夠彌合Web2社交平台與蓬勃發展的Web3生態系統之間的差距，讓用戶無縫完成加密資產的交易。」

集成的主要亮點：

- 無縫訪問Web3：用戶現在可以直接在X上進行加密貨幣交易，彌合了Web2和Web3環境之間的差距。

- 提升使用的便利性：Bybit Web3對Blinks的支持確保了流暢且直觀的體驗，使用戶能夠輕松交易和管理加密資產。

- 擴展Web3的可能性：這種集成使用戶能夠在社交媒體上分享代幣購買、空投活動等內容，並直接在X等社交媒體平台上完成交易並參與相關活動。

心懷同一個願景，共築用戶友好的Web3未來

Solana基金會主席Lily Liu說道：「我們很高興能與Bybit Web3合作。我們雙方有著共同的願景，即讓最終用戶能夠使用Web3。通過支持用戶利用X等主流社交平台和整個互聯網進行無縫訪問，我們正在打破壁壘，簡化進入Web3生態系統的過程。這種合作關系體現了我們對創新和包容性的承諾，確保用戶可以輕松參與未來的金融和數字互動。」

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Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，旨在為每個人構建一個更簡單、開放且平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈領域的建設者、創造者和合作伙伴，向加密貨幣愛好者和好奇者發出邀請。目前我們的社區擁有超過1000萬錢包用戶和20多家主要生態系統合作伙伴，而且這些數字還在不斷增加。

Bybit Web3提供一套全面的Web3產品，旨在使Web3資產的訪問、交換、收集和增長變得盡可能開放和簡單。我們的錢包、市場和平台以強大的安全保障和專業技術為後盾，這也是Bybit作為全球前三大加密貨幣交易所並受到全球3300萬用戶信賴的關鍵優勢。

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Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，擁有超過3700萬用戶。Bybit成立於2018年，其專業交易平台為加密貨幣投資者和交易者提供超快配對引擎、全天候客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊引以為傲的合作伙伴。

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