Bybit致力於通過提供直觀且用戶友好的質押體驗，簡化用戶對去中心化金融的接納過程。此次與Tonstakers達成的裡程碑式合作，使用戶能夠解鎖預計年化收益率在3%至5%之間的回報，且獎勵自動復利，進一步鞏固了Bybit在去中心化金融普及領域的領導地位。

為何Tonstakers如此重要：首開先河

Tonstakers是Bybit Web3錢包TON質押計劃的首家合作伙伴，為質押服務樹立了新標桿。其鎖定總價值（TVL）超過2.6億美元，在TON流動性質押領域占據顯著市場份額，為Bybit Web3錢包用戶提供了前所未有的TON質押福利：

輕松質押： 憑借Bybit Web3錢包內用戶友好的界面，用戶可以輕松安全地質押$TON代幣。

憑借Bybit Web3錢包內用戶友好的界面，用戶可以輕松安全地質押$TON代幣。 賺取 $tsTON獎勵： 接收代幣化的質押Toncoin ($tsTON)，可在TON生態系統的去中心化金融應用中加以利用。

接收代幣化的質押Toncoin ($tsTON)，可在TON生態系統的去中心化金融應用中加以利用。 探索 DeFi 流動性：通過TonstakersEarn使用tsTON提供流動性，解鎖多樣化的盈利機會。

Emily Bao, Head of Bybit Web3表示：「Bybit Web3很榮幸能深化與TON區塊鏈的整合，這是我們致力於打造一個繁榮且互聯互通的Web3生態系統的關鍵一步。此次整合使我們的用戶能夠無縫且可靠地接入TON流動性質押池，並解鎖寶貴的盈利機會。作為去中心化金融普及的堅定支持者，Bybit Web3致力於彌合Web2與Web3之間的鴻溝，創造簡單、便捷且易用的解決方案，將去中心化金融的益處帶給更廣泛的受眾。我們相信，這次整合將極大地促進TON生態系統的發展與成功。」

即刻開啟質押之旅 要開始質押您的$TON代幣並通過$tsTON獲利，請訪問https://www.bybit.com/en/web3/staking，探索Bybit Web3錢包與Tonstakers強強聯合的非凡力量。Bybit Web3錢包目前不僅支持TON代幣的多種質押服務，也支持ETH、USDT、USDC、bbSOL、SUI等眾多其他代幣。

Bybit Web3錢包整合Tonstakers：首推TON質押服務，拓寬DeFi機遇

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

關於Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創造一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈世界的建設者、創造者、合作伙伴，並誠邀加密貨幣愛好者和有興趣者，我們的社群擁有超過1.3億個錢包用戶和30多家大型生態系統合作伙伴，並且數字還在上升。

Bybit Web3提供一套全面的Web3產品，旨在使Web3資產的訪問、交換、收集和增長盡可能開放化、簡單化。我們的錢包、市場和平台均以安全、專業的技術為後盾，Bybit也因此成為全球交易量第二大加密貨幣交易所，受到全球6000多萬用戶的信賴。

現在就加入這場革命，與Bybit一起打開通往Web3未來的大門。

有關Bybit Web3的更多詳情，請訪問 Bybit Web3.

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，共有6000萬用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

有關Bybit的更多詳情，請訪問： Bybit Press

媒體垂詢，請聯系： [email protected]

如需了解最新信息，請關注Bybit社群和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit