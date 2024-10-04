Bybit Web3宣佈將為ZAP發起IDO，ZAP是Base區塊鏈上的社區驅動型分發平臺

ZAP作為唯一能有效連接資本與社區的平臺脫穎而出。透過引入創新的社會化和遊戲化機制，ZAP利用鏈上數據來實現早期投資民主化。這為創辦人和投資者都帶來了附加價值，同時促進了各方對生態系統的長期參與。

ZAP希望未來代幣發行能變得更加便捷、公平和去中心化。透過解決現有模型的局限性，ZAP引入了一個基於績效表現的系統，獎勵真正的社區參與和持續承諾。該平臺提供了一套針對項目和投資者需求量身定制的工具，旨在重新定義代幣發行體驗，並為該領域的公平性和包容性樹立新的標杆。

IDO階段（所有時間均以UTC為准）

認購期：2024年10月2日上午10點至2024年10月9日上午10點

現貨上市：2024年10月9日上午10點

先到先得輪次(FCFS)：2024年10月10日上午10點

代幣詳情

代幣：$ZAP

分配給Bybit IDO的總量：3,500,000 ZAP

總供應量：350,000,000 ZAP

區塊鏈：Base

參與資格要求

用戶必須持有Bybit Cloud Wallet才能參與IDO。請確保有足夠的礦工費來完成交易。

最大獲獎者數量：1,500

有關IDO流程和參與資格要求的詳細信息，請瀏覽Bybit Web3頁面： https://www.bybit.com/en/web3/ido

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

關於Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈領域的建設者、創造者和合作夥伴，向加密貨幣愛好者和好奇者發出邀請，社區共有超過100萬錢包用戶、超過30個主要生態系統合作夥伴，並且還在不斷壯大。

Bybit Web3提供全系列Web3產品，旨在幫助用戶輕鬆便捷地訪問、交換、收集和增長Web3資產。Bybit的錢包、市場和平臺均以安全與專業技術為依託，將Bybit打造為全球三大加密貨幣交易所之一，並獲得全球3000萬用戶的信任。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名前三的加密貨幣交易所之一，共有5000萬用戶。Bybit提供專業交易平臺，為加密貨幣投資者和交易者提供超快配對引擎、全天候客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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