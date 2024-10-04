Bybit Web3宣佈將為ZAP發起IDO，ZAP是Base區塊鏈上的社區驅動型分發平臺

新聞提供者

Bybit

04 10月, 2024, 14:22 CST

阿聯酋迪拜2024年10月4日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit宣佈在其Web3平臺上為ZAP發起首次DEX發行(IDO)（代幣：$ZAP）。

ZAP：一個社區驅動型代幣分發平臺

Bybit Web3 Announces Upcoming IDO for ZAP, the Community-driven Distribution Platform (PRNewsfoto/Bybit)
Bybit Web3 Announces Upcoming IDO for ZAP, the Community-driven Distribution Platform (PRNewsfoto/Bybit)

ZAP作為唯一能有效連接資本與社區的平臺脫穎而出。透過引入創新的社會化和遊戲化機制，ZAP利用鏈上數據來實現早期投資民主化。這為創辦人和投資者都帶來了附加價值，同時促進了各方對生態系統的長期參與。

ZAP希望未來代幣發行能變得更加便捷、公平和去中心化。透過解決現有模型的局限性，ZAP引入了一個基於績效表現的系統，獎勵真正的社區參與和持續承諾。該平臺提供了一套針對項目和投資者需求量身定制的工具，旨在重新定義代幣發行體驗，並為該領域的公平性和包容性樹立新的標杆。

IDO階段（所有時間均以UTC為准）

  • 認購期：2024年10月2日上午10點至2024年10月9日上午10點
  • 現貨上市：2024年10月9日上午10點
  • 先到先得輪次(FCFS)：2024年10月10日上午10點

代幣詳情

  • 代幣：$ZAP
  • 分配給Bybit IDO的總量：3,500,000 ZAP
  • 總供應量：350,000,000 ZAP
  • 區塊鏈：Base

參與資格要求

  • 用戶必須持有Bybit Cloud Wallet才能參與IDO。請確保有足夠的礦工費來完成交易。
  • 最大獲獎者數量：1,500

有關IDO流程和參與資格要求的詳細信息，請瀏覽Bybit Web3頁面：https://www.bybit.com/en/web3/ido

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitWeb3

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