Bybit WSOT 2024以1000億美元交易量刷新紀錄 重新定義加密貨幣交易競賽

阿聯酋迪拜2024年11月14日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣布其2024年世界交易大賽(WSOT)圓滿結束。這場具有裡程碑意義的大賽不僅打破了以往記錄，還重新定義了行業標准。 WSOT 2024 吸引了來自160多個國家和地區的77,000多名交易者參與，創造了高達1,000億美元的驚人交易量，參與者收獲了總計超過1.37億美元的利潤。今年的活動在包容性、創新性和成就方面都達到了新的高度，見證了全球加密貨幣交易發展歷程中的一個重大時刻。

開創交易新時代

創新和社區參與是今年WSOT最突出的特點。通過 WSOT DEX Wave 等活動，交易者積極探索Web3項目，支持新秀人才，爭奪百萬MNT獎金池，進一步推動了Bybit對培育充滿活力的交易生態系統的承諾。借助UTA賬戶整合功能，交易者獲得了戰略優勢，在比賽時可以使用一個主賬戶和最多四個子賬戶。

此外，Bybit還通過總共75枚以太幣(ETH)的慈善捐贈，展現了其回饋社會的決心，使這項賽事與全球交易社區共同關注的公益事業緊密相連。

主要成就和裡程碑

- 無與倫比的全球參與度：WSOT 2024吸引了來自160多個國家和地區的77,000多名交易者參加，彰顯了這項賽事的全球吸引力。

- 交易量破紀錄：參賽者創造了刷新紀錄的1000億美元交易量。

- 交易者獲利豐厚：交易者總盈利超過1.37億美元。

- 開創性地整合DEX：Bybit在WSOT中引入了去中心化交易所(DEX)交易，彌合了傳統金融(TradFi)和去中心化金融(DeFi)之間的差距，並為參與者提供了接觸100多個Web3項目的機會。

- 提升公平性：通過實施分級加權系統和投資回報率(ROI)重置功能，WSOT 2024確保了所有交易者都能在公平環境中展開競爭，促進了賽事的包容性和可及性。

表彰個人和團隊榮譽

WSOT 2024對卓越成就進行了表彰，這些傑出表現在全球交易社區中樹立了新標桿：

- 最大陣容：Arena Tradingu組建了擁有3,310名成員的最大規模團隊。

- 最佳個人交易者：表現最佳的個人交易者斬獲了高達1650萬美元的利潤。

- 最活躍團隊：Arena Tradingu完成了高達1,380萬筆交易。

- 最高交易量：Squad 852hoodoo實現了69億美元的最高交易量。

- 最長連續交易天數：Kennel Capital創造了連續22天的最長交易記錄。

樹立加密貨幣交易競賽新標桿

Bybit的WSOT 2024將交易競賽的標准提升到了新的高度，在規模、可及性和社區參與度方面樹立了新標桿。通過融合傳統金融和去中心化金融，鼓勵去中心化交易，並支持慈善事業，WSOT 2024充分展現出Bybit致力於賦能並激勵來自各行各業的交易者，標志著全球加密貨幣交易新時代的到來。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有5000多萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。

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