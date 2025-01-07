Bybit x Block Scholes報告：BTC期權平價狀態下表現穩健，ETH蓄勢以待短期波動

年末期權到期，未平倉合約量保持穩定

儘管BTC和ETH永續合約的未平倉量尚未恢復至2024年12月初高位，但在年末關鍵期權到期期間依然表現穩健。這表明交易者未過度使用永續合約來對沖到期期權的德爾塔風險，也解釋了此期間波動率相對較低的原因。冬季假日季期間，交易量有所下降，與已實現波動率暴跌至12月最低水平相一致。

BTC期權曲線在平價狀態下依舊陡峭

出乎預料的是，12月期權到期並未觸發波動率大漲。相反，已實現波動率滑落至近期區間低位。BTC期權隱含波動率期限結構保持陡峭，較長期限隱含波動率徘徊在57%左右，而1周平值期權交易價格低約5個百分點。大部分到期未平倉合約未重新投資，看漲看跌保持中性平衡。因此，相較2024年12月初，BTC期權市場表現出杠杆效應有限，市場情緒謹慎。

ETH期權大量到期未引發波動

儘管2024年12月底ETH期權大量到期，市場動態卻依然穩健。12月已實現波動率的飆升並未延續至新年伊始，當前ETH現貨價格波動率相較於短期隱含波動率處於低位。過去一周，ETH期權隱含波動率期限結構經歷短暫陡峭變化後再度趨平，與BTC持續陡峭的形態呈現分化。此模式表明，ETH期權市場正為現貨價格可能的短期波動蓄勢待發。

有趣的是，儘管期權到期，2025年初ETH看漲期權勢頭迅猛，主導市場情緒，彰顯交易者對未來持樂觀態度。

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