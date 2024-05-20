Bybit推出2%返現激勵，助力提升加密貨幣消費活躍度

Bybit銷售與營銷總監Joan Han表示：「Bybit致力於通過與領先的項目合作來開拓加密貨幣領域。這些項目能夠提升整個市場並為我們的用戶帶來顯著收益。通過推出Bybit Card，我們力求簡化加密貨幣的使用流程，有效縮小傳統金融與數字經濟之間的鴻溝。」

每次交易完成後，返現積分將會在幾日內發放至用戶賬戶。用戶可在Bybit獎勵市場的「Earned」專區查看。積分每天都會自動轉換成USDT，用戶可隨時了解進展。

Bybit Card基於用戶友好和簡約的界面理念打造，這完全符合Bybit的初衷——讓用戶在全球范圍內都能輕松地使用加密貨幣。隨著最近Google Pay和其他支付解決方案的整合，歐洲經濟區(EEA)的Bybit Card用戶現在可以借助Google Pay的廣泛接受度，實現安全、快捷的在線、應用內和店內交易。

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Bybit成立於2018年，是全球交易量前三大加密貨幣交易所之一，擁有2500萬用戶。其專業平台可為加密貨幣投資者和交易員提供超快匹配引擎、全天候客戶服務和多語種社區支持。Bybit是一級方程式賽車車隊和車手衛冕冠軍甲骨文紅牛車隊的合作伙伴。

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