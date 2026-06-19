Bybit推出AI子賬戶專屬獎勵 以30,000 USDT獎金激勵負責任使用AI

完成任務即可領取保底獎勵

借助Bybit AI子賬戶，有AI交易需求的用戶可利用自己偏好的AI輔助工具，擴大交易規模。用戶可接入自主運行的智能體，同時借助內置安全參數，限制智能體的賬戶權限與操作范圍。限時獎金池有兩種參與方式：

1. 完成身份認證(KYC)的用戶創建首個AI子賬戶即可領取新人獎勵

2. 用戶使用AI智能體完成首筆交易，交易金額不低於500 USDT，即可完成交易任務

完成任意一項任務可獲得一次參與30,000 USDT獎金池抽獎的機會，每位符合條件的用戶最多有2次抽獎機會。獎金池采取先到先得規則，每一次抽獎均設有保底獎勵，最高100 USDT。

安全架構為核心底層保障

Bybit AI子賬戶與常規賬戶相互獨立，用戶可精細化、個性化管控AI交易智能體。通過AI子賬戶，用戶可將新的AI智能體或尚處測試階段的交易策略部署在隔離環境內試運行，安全驗證策略效果、監控運行表現，全程不會動用主賬戶資金，待驗證穩妥後再大范圍啟用。

該設置能夠避免智能體未經許可、誤操作動用賬戶資產。交易者可自主設置多項管控參數，包括資產最大分配額度、關閉提現功能、調整槓桿上限等。

該架構針對性解決了大規模接入AI智能體後衍生的各類風險，避免因智能體遭入侵、代碼漏洞或惡意智能體導致的未經授權資金劃轉、強制平倉等問題。

活動需遵守相關條款和條件。有關參與資格、潛在限制條件的詳情及其他信息，請查看活動頁面：「AI 交易，你躺賺」

#Bybit / #NewFinancialPlatform

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋梁，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

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