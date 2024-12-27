年終期權到期前夕市場展現韌性：Bybit攜手Block Scholes發布加密衍生品報告
新聞提供者Bybit
27 12月, 2024, 22:36 CST
阿聯酋迪拜2024年12月27日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit攜手Block Scholes發布了最新的《加密衍生品分析報告》，報告指出，盡管周五有大量期權到期，但市場波動性依然保持平穩。比特幣(BTC)和以太坊(ETH)的實際波動性有所上升，但短期期權市場並未對此變化作出相應調整。這表明，即使現貨價格有所波動，期權市場並未完全對這些變動做出反應，盡管BTC和ETH的交易量呈現出略有不同的態勢。
2024年12月27日，將有超過5.25億美元的BTC和ETH期權合約到期，使得年底的期權到期規模有望創下新高。然而，盡管如此，市場波動性預期仍較為平穩。報告特別指出，ETH的波動性結構出現了罕見的反轉現象，而BTC並未出現同樣的反應。此外，資金費率的變動（有時隨著現貨價格下跌而轉為負值）預示著市場正進入一個新的階段。值得注意的是，BTC的波動性結構對現貨價格變動的反應較為遲鈍，而ETH的短期期權則呈現出更為明顯的波動。
主要發現：
BTC期權到期情況：
過去一個月中，BTC的實際波動性有三次高於隱含波動性，但每次都迅速達到了相對平穩的狀態。隨著年底的臨近，BTC期權的未平倉合約量仍然居高不下，這可能會加劇市場的波動性。近期，約有3.6億美元的BTC期權（包括看跌期權和看漲期權）即將到期，這可能會對價格走勢產生影響。
ETH期權：看漲期權占主導
資料來源：Bybit, Block Scholes (PRNewsfoto/Bybit)
盡管周中出現了反轉，但ETH的波動性期限結構已趨於平緩，保持在過去一個月左右的水平。在2024年的最後一周，ETH期權的未平倉合約中看漲期權占據上風，盡管市場動態和交易活動更多地集中在看跌期權方面。
閲讀完整報告：
在此下載完整報告，深入了解並探索其對您加密貨幣交易策略可能產生的影響：Bybit X Block Scholes加密衍生品分析報告（2024年12月24日）
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