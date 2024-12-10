Bybit六周年慶典：觀看Bybit直播，贏取驚喜、明星見面及專屬獎勵

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Bybit

10 12月, 2024, 16:41 CST

阿聯酋迪拜2024年12月10日 /美通社/ -- 全球第二大加密貨幣交易平台Bybit誠邀全球用戶共慶六載創新與輝煌。此里程碑事件於2024年12月9日舉行，並進現場直播，讓全球參與者共襄盛舉。

星光熠熠的慶典

Celebrating Bybit’s 6th Anniversary: Tune in Bybit’s Livestream for Surprises, Global Icons, and Exclusive Rewards (PRNewsfoto/Bybit)
Celebrating Bybit’s 6th Anniversary: Tune in Bybit’s Livestream for Surprises, Global Icons, and Exclusive Rewards (PRNewsfoto/Bybit)

本次活動將特邀神秘嘉賓，他們都是在壓力下茁壯成長的全球偶像。儘管他們的身份尚未揭曉，但種種線索已在Bybit社群中引發了無限遐想。參與「猜猜神秘嘉賓」(Guess the Mystery Guests)活動的獲獎者將有機會親自前往Bybit迪拜總部，與這些傳奇人物見面。

現場活動亮點

直播活動由加密貨幣推廣者Shadie Berro主持，於UTC時間當日上午8點開始。參與者可期待以下環節：

  • 獨家粉絲見面會：千載難逢的與神秘嘉賓現場互動的機會。
  • 互動挑戰：趣味十足的活動，展示您的技能。
  • 慶典回顧：回顧Bybit六年來取得的輝煌成就。

歡慶贏好禮

除了激動人心的現場環節，慶典還準備了豐富的獎勵機會：

  • 新用戶福利：二十名新用戶將贏得限量版Oracle紅牛車隊商品，延續Bybit與這支傳奇F1車隊的活力合作。
  • 明星見面會：「猜猜神秘嘉賓」活動獲獎者將有機會與神秘明星見面。

敬請標記日歷

千萬不要錯過參與Bybit周年慶典的機會。2024年12月9日，敬請準時觀看直播，與全球Bybit社群共度充滿驚喜、獎勵和難忘瞬間的一天。

#Bybit / #TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，共有5000多萬用戶。Bybit提供專業平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。

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