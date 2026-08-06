Bybit的ByX功能迭代升級，從內容平台全面進化為社交交易樞紐，新增多項特色功能

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Bybit

06 8月, 2026, 20:39 CST

阿聯酋迪拜2026年8月6日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣布，將旗下ByX平台從內容社區，全面升級為功能完備的社交交易樞紐。此次迭代升級新增直播、群組聊天、認證標識等多項工具。推出這些新功能標志著ByX從內容分享平台正式轉型，成為集社區搭建、互動玩法與創意活力於一體的核心陣地。

即日起，社區貢獻者可以通過玩法互動、抽獎等多元化參與形式，深度挖掘ByX平台體驗，所有互動行為與觀點輸出都將獲得對應激勵。隨著更多社區優先的功能陸續上線，ByX將成為新銳創作者的強力大本營，同時打造覆蓋建設者、讀者與交易者的有機生態。

Bybit's ByX Evolves Beyond Content to Full Social Trading Hub with New Features (PRNewsfoto/Bybit)
Bybit's ByX Evolves Beyond Content to Full Social Trading Hub with New Features (PRNewsfoto/Bybit)

依托此次升級，ByX已不再局限於信息流與最新資訊板塊。全新模式將社區體驗置於首位。對於創作者而言，盡早入駐ByX可以獲得專屬權益：平台支持其申請認證標識、開啟個人直播、搭建志同道合者的社區，實現影響力的有機增長。

從內容社區到社交交易平台

自上線以來，ByX已發展為內容分享社區，超過5000名活躍貢獻者在此發布市場評論與分析內容，配套影響力評分體系，對內容能夠帶動讀者產生交易行為的創作者給予獎勵。在此基礎上，此次升級將ByX拓展為更廣泛的社交層，集內容、實時互動與社區驅動型參與體驗於一體。

獨一無二的ByX新功能

  • 直播功能：創作者通過審核後，即可自主使用ByX直播功能放大個人影響力，憑借優質內容收獲認可與粉絲。該功能參考X Space的產品形態設計，授權創作者可以享有充分的創作自由。
  • 群組聊天功能：在ByX平台上，用戶可以分享他們的熱情，與全球各地的交易者建立聯系。在專屬群組內，成員可以討論市場行情、參與實時活動、體驗預測類互動玩法，通過每一次交流逐步搭建屬於自己的社區。

此次升級體現了ByX在Bybit整體生態中不斷提升的定位，助力創作者與受眾充分釋放自身潛力，共同加入由全球交易者與生態建設者組成的社區。

此次活動受相關條款與細則約束，用戶參與行為可能受到地區及其他相關限制。

請在社交媒體上關注#Bybit / #NewFinancialPlatform。

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