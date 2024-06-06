Bybit攜手Copper實現2小時超快結算，縮短數字資產交易結算週期

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Bybit

06 6月, 2024, 15:57 CST

阿聯酋迪拜2024年6月6日 /美通社/ -- 全球交易量前三的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，其在客戶安全和運營效率方面取得重大進展。通過與領先的數字資產托管商Copper建立戰略合作夥伴關係，Bybit依托其最新的ClearLoop產品，成功將數字資產交易的結算週期從4小時銳減至2小時。

Bybit機構負責人Eugene Cheung表示：「在Bybit，客戶的資產安全始終是我們的首要任務。我們很榮幸成為首批運用Copper最新ClearLoop產品的合作夥伴，將結算時間大大縮短了50%，並為機構客戶開闢了新的盈利空間。此次創新合作將賦予客戶更迅捷的交易體驗，助力他們在數字資產領域更加高效馳騁。」

這一重大改進彰顯了Bybit為機構客戶提供卓越交易體驗和資產安全的承諾。新工具的實施將縮短結算週期，為客戶帶來以下優勢：

  • 安全性大幅提升：結算週期的縮短大幅降低了風險敞口，提高了資本效率，全面強化您所持數字資產的安全性。同時，Copper的穩健托管實踐進一步為資產安全保駕護航。
  • 提高運營效率：每兩小時可完成一次結算，實現全天候無縫連接，讓您暢享不間斷的交易與結算服務，最大限度地提高運營靈活性。
  • 加強透明度和管理力度：優化後的結算流程提高了透明度，確保記錄準確無誤，讓您更清晰地掌握機構在Bybit的餘額情況。

我們依托Copper的安全托管服務，將穩健的風險管理置於首位，積極構建協作環境，致力於提供無與倫比的安全性和效率，滿足機構在當今動態數字資產市場中的多樣化需求。

#Bybit / #TheCryptoArk

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