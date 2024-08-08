Bybit推出ETH-BTC雙資產產品，助力加密貨幣交易

Bybit的Sales & Marketing Director Joan Han表示：「我們的ETH-BTC雙資產產品對用戶而言是里程碑式的進步。該功能為加密貨幣持有者開拓了一條無縫路徑，使他們能夠依托BTC與ETH的價值波動增加收益，同時保持資產在這些核心幣種中的靈活配置。」

ETH-BTC配對交易為用戶提供了賺取更多BTC和ETH的獨特優勢。用戶僅憑持有的BTC與ETH，即可捕捉兩者間的價格波動紅利，持續優化投資組合。該產品專為偏好持有主流加密貨幣、追求增值收益且避免USDT轉換的投資者量身打造。

Bybit在開發ETH-BTC雙資產產品的過程中，體現了其對推動進步和個性化服務的執著。該功能不僅改善了交易過程，也鞏固了Bybit在加密貨幣交易所的領先地位。

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Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，擁有3700多萬用戶。其專業平台可為加密貨幣投資者和交易員提供超快匹配引擎、全天候客戶服務和多語種社區支持。Bybit是一級方程式賽車車隊和車手衛冕冠軍甲骨文紅牛車隊的合作伙伴。

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