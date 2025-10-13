Bybit與FXStreet聯袂發布傳統金融報告：日本歷史性領導層更迭引發日股飆升與日元疲軟

在她贏得自民黨總裁選舉後，日元對歐元匯率跌至歷史新低，對美元匯率則跌破150關口；而日經225指數則上漲4.8%，創下歷史新高，逼近48000點大關。

分析人士指出，高市早苗的促增長、支持刺激政策的主張改變了市場對日本央行貨幣政策的預期。此前，押注市場認為10月加息的可能性為60%，但隨後迅速將預期下調至24%。市場目前預計，12月加息至0.75%的可能性很大。這一調整加劇了日元的疲軟，並增強了股市的上漲勢頭。

報告要點：

政治 里 程碑： 高市早苗成為日本首位女性首相。





該報告強調，隨著交易員圍繞日本不斷變化的經濟前景調整策略，傳統金融和加密貨幣市場的波動性已加劇。日元承壓、股市受刺激政策預期提振，日本重新成為全球宏觀討論的焦點。

完整的Bybit x FXStreet傳統金融報告現已可在Bybit官方平台獲取，為交易者提供深入分析、技術見解和前瞻性市場觀點。報告還指出，Bybit的MetaTrader 5 (MT5)平台是在此波動時期把握外匯市場走勢的渠道。

