Bybit整合MetaTrader 5 (MT5)擴展交易功能

阿聯酋迪拜2024年8月29日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 正在其平台上整合MetaTrader 5 (MT5)。此次整合將為為交易者帶來專為加密貨幣設計的全面、先進的交易環境。Bybit的MT5平台提供了強大的安全措施、靈活的交易選項和實時市場數據支持。

Joan Han, Sales & Marketing Director at Bybit表示：「我們很高興成為首家向用戶提供MT5平台的加密貨幣交易所。通過整合這一行業領先的平台，我們旨在為交易者提供卓越的功能。MT5的先進功能與Bybit強大的基礎設施和卓越的服務形成強大的協同效應，將重新定義其他資產加密貨幣交易體驗。」