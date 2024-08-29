Bybit整合MetaTrader 5 (MT5)擴展交易功能
29 8月, 2024, 17:22 CST
阿聯酋迪拜2024年8月29日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit正在其平台上整合MetaTrader 5 (MT5)。此次整合將為為交易者帶來專為加密貨幣設計的全面、先進的交易環境。Bybit的MT5平台提供了強大的安全措施、靈活的交易選項和實時市場數據支持。
Joan Han, Sales & Marketing Director at Bybit表示：「我們很高興成為首家向用戶提供MT5平台的加密貨幣交易所。通過整合這一行業領先的平台，我們旨在為交易者提供卓越的功能。MT5的先進功能與Bybit強大的基礎設施和卓越的服務形成強大的協同效應，將重新定義其他資產加密貨幣交易體驗。」
是什麼讓Bybit的MT5整合成為行業變革者？
- 卓越的加密貨幣對選擇：與其他MT5經紀商相比，Bybit MT5提供了更廣泛的加密貨幣交易對，為交易者提供了更多機會，使其投資組合多樣化，並充分利用各種市場趨勢。
- 改善的交易環境：MT5提供直觀的界面、先進的圖表工具和多種技術指標，使交易者能夠做出明智的決策。
- 高級交易工具：交易者可以利用先進的圖表工具、技術指標和算法交易功能，做出明智的決策並自動執行策略。
- 擴大市場准入：除加密貨幣外，MT5還聯通外匯、商品和指數，使交易者的投資組合多樣化。
- 提升交易體驗：該平台的用戶友好界面和更快的執行速度有助於獲得更流暢的交易體驗。
- 專屬Bybit優勢：Bybit交易者享有額外的優勢，如外匯和差價合約高達500倍的槓桿率、有競爭力的手續費以及更低的平倉水平。
為慶祝上線，Bybit將為交易者提供高達20%的交易費返還。活動從2024年8月6日持續到2024年9月30日。交易者須註冊活動並在MT5平台上進行交易，方可參與。活動期間，累計交易量至少達到5萬美元，即可獲得高達20%的手續費返還，返還金額按所有手續費的百分比計算。
加入Bybit的MT5革命
通過網絡研討會、博客文章和教育資源，Bybit一直在積極幫助我們的用戶和交易者熟悉MT5的功能，並為其推出做好准備。使用Bybit MT5感受超前交易體驗，訪問我們的網站了解更多信息並下載MT5平台：https://www.bybit.com/future-activity/en/mt5
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SOURCE Bybit
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