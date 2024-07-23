Bybit與Sanctum合作，率先在Spot上讓CLOUD上市

阿聯酋迪拜2024年7月23日 /美通社/ -- 全球交易量第二大Web3平台Bybit今天宣佈，CLOUD在其Spot交易平台上市。這標誌著Bybit成為首家讓CLOUD正式上市的中心化交易所，為用戶提供交易Sanctum治理代幣的機會，而Sanctum是Solana區塊鏈上下一代流動性質押基礎設施方面的先驅。

Bybit的Spot負責人Emily Bao對此補充說：「我們很高興歡迎CLOUD加入Bybit平台。Bybit致力於讓我們的用戶接觸到業內最有前途和創新性的項目。Sanctum在流動性質押方面的開創性工作證明了DeFi的潛力，我們相信CLOUD將會成為我們所提供的現貨交易的寶貴新產品。」

在Bybit的帶領下，其他交易所——例如Gate、Kraken和 Bitget，也宣佈將讓CLOUD上市。

支持Sanctum的流動性質押生態系統

CLOUD是Sanctum的治理代幣，讓持有者能夠參與關鍵決策過程，借此賦予其塑造平台未來的權力。Sanctum處於在Solana上開發創新型流動性質押解決方案的最前沿。迄今為止，Sanctum的基礎設施已經處理超過18億美元的LST（流動質押代幣）兌換量。

即將進行Web3直播，討論未來的創新

CLOUD在Bybit上市，凸顯了其讓用戶能夠接觸到不斷發展的DeFi領域中的前沿項目的承諾。這與Bybit與Bybit Web3團隊的即將展開的合作相契合，雙方計劃在7月31日進行一場直播，深入探討連接Web2和Web3的三大主要增長領域。

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Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，擁有超過3700萬用戶。Bybit成立於2018年，提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易者提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊引以為傲的合作夥伴。

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SOURCE Bybit